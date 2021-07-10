Суд сменил меру пресечения "вору в законе" Умке с ареста на ночной домашний арест. Офис генпрокурора намерен это обжаловать

В офисе отметили, что правоохранители задокументировали преступные действия Умки и еще одного "вора в законе" с прозвищем Лаша Сван.
"Следствием установлено, что "воры в законе" осуществляли распределение "воровского общака", помогали в организации избежания уголовной ответственности другим "криминальным авторитетам" и в разрешении споров между криминогенными элементами, на основе так называемых воровских понятий, организовывали обеспечение быта осужденных путем поставки в исправительное учреждение продуктов питания, сигарет и запрещенных инструкциями вещей – мобильных телефонов. Кроме того, они осуществляли координацию преступной деятельности лиц по территориальному расположению и курировали создание "call-центров", которые путем мошенничества обманывали потерпевших", – говорится в сообщении.
Обоим мужчинам ранее сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 255-1 Уголовного кодекса Украины (распространение преступного влияния в обществе).
В ведомстве отметили, что в мае 2021 года суд арестовал подозреваемых до 18 июля, однако 9 июля суд по ходатайству адвокатов изменил меру пресечения Умке на ночной домашний арест.
О задержании Умки и Лаша Свана полиция сообщила 20 мая. В ведомстве назвали их самыми влиятельными "ворами в законе" в Украине.
На заседании 14 мая СНБО решил применить персональные санкции против 557 известных в мире "воров в законе" и 111 криминальных авторитетов.
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО указом от 21 мая.
Согласно приложениям к указу, в двух санкционных списках – 674 физических лица и 138 юридических. Среди них – главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник, "глава" оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов, а также Поликарп Джанелидзе, Андрей Недзельский, Сергей Лысенко, Георгий Хмелидзе, Асоян Нодари, Сергей Олейник и другие лица, которых СМИ называли "ворами в законе".
4 июня секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что в Украине не осталось "воров в законе", а из 111 криминальных авторитетов, попавших под санкции СНБО, оставалось только 42.
18 июня СНБО ввел санкции еще против 12 лиц, которые находятся в статусе криминальных авторитетов и лидеров преступных группировок.