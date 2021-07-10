Суд сменил меру пресечения "вору в законе" Умке с ареста на ночной домашний арест. Офис генпрокурора намерен это обжаловать

В офисе отметили, что правоохранители задокументировали преступные действия Умки и еще одного "вора в законе" с прозвищем Лаша Сван.

"Следствием установлено, что "воры в законе" осуществляли распределение "воровского общака", помогали в организации избежания уголовной ответственности другим "криминальным авторитетам" и в разрешении споров между криминогенными элементами, на основе так называемых воровских понятий, организовывали обеспечение быта осужденных путем поставки в исправительное учреждение продуктов питания, сигарет и запрещенных инструкциями вещей – мобильных телефонов. Кроме того, они осуществляли координацию преступной деятельности лиц по территориальному расположению и курировали создание "call-центров", которые путем мошенничества обманывали потерпевших", – говорится в сообщении.

Обоим мужчинам ранее сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 255-1 Уголовного кодекса Украины (распространение преступного влияния в обществе).

В ведомстве отметили, что в мае 2021 года суд арестовал подозреваемых до 18 июля, однако 9 июля суд по ходатайству адвокатов изменил меру пресечения Умке на ночной домашний арест.