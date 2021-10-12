Верещук подтвердила, что имеет амбиции стать министром обороны

Верещук: Я хорошо знаю, куда иду, и хорошо понимаю, какой для меня лично это составит риск Фото: Ірина Верещук / Facebook

По словам нардепа, ее кандидатуру уже обсуждали во фракции.

"Я надеюсь, что коллеги, если будет на то добрая воля верховного главнокомандующего [президента Владимира Зеленского], меня поддержат. Потому что мы знакомы, работаем в одном комитете. Я бы очень рассчитывала на сотрудничество, потому что знаю, насколько важно сотрудничество между комитетом [Верховной Рады] и руководителем министерства", – сказала Верещук.

Она подчеркнула, что в этом вопросе решение принимает Зеленский, так как это "его вертикаль и он вносит кандидатуру".

"У меня нет такого: хочу или не хочу. Это ответственность. Мы пришли командой президента, за плечами президента, за его фамилией, но мы должны брать на себя ответственность. [...] Конечно, готова. У меня есть высшее военное образование, у меня муж военный, я служила в армии, я хорошо знаю, что нужно. Я мама сыновей, один из них – военный, служит, лейтенант. Я хорошо знаю, куда иду, и хорошо понимаю, какой для меня лично это составит риск – репутационный, политический и психологический. Но кто-то должен это делать", – отметила нардеп.