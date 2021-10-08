Арахамия рассказал, что кадровые изменения в Кабмине могут касаться трех-пяти человек

"Мы просто перенесли, учитывая то, что поставили вопрос по отстранению спикера, это заняло все, так сказать, менеджерское влияние. Это сложный процесс. Поэтому перенесли на неделю все другие кадровые вопросы. На следующей неделе мы планируем этот вопрос обсуждать. Потом через неделю, когда будет пленарная неделя, уже воплощать в жизнь", – сказал он.

По словам Арахамии кадровые вопросы "разделят на два транша".

"Мы говорили, что это может быть три-четыре, возможно, три-пять человек. Надо просто время, чтобы провести собеседования, выдвинуть кандидатов, предоставить им возможность подать документы, декларации и другое, и потом уже голосовать в зале", – сказал политик.

Сегодня Арахамия сообщал, что кадровые вопросы хотят рассмотреть на заседании фракции 18 октября.