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ПОЛИТИКА

На этой неделе в Раде не планируют рассматривать вопрос отставок в Кабмине – Корниенко

Правительство Дениса Шмыгаля начало работу в марте 2020 года
Правительство Дениса Шмыгаля начало работу в марте 2020 года
Фото: kmu.gov.ua

На этой неделе Верховная Рада не планирует рассмотривать вопрос отставки некоторых членов Кабмина. Об этом журналистам 4 октября в Верховной Раде рассказал замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, пишет "Украинская правда".

"Правительство работает. Я думаю, что сейчас надо готовиться к отопительному сезону, решать вопросы насущные. Кадровые вопросы – за ними, знаете, не станет. Никаких отставок на этой неделе не планируется", – сказал политик.

Контекст:

Правительство Дениса Шмыгаля начало работу в марте 2020 года.

6 сентября издание "Телеграф" со ссылкой на свои источники сообщило, что несколько украинских министров могут покинуть свои должности. В частности, обсуждается отставка министра обороны Андрея Тарана, министра социальной политики Марины Лазебной, вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского, министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова, а также министра юстиции Дениса Малюськи.

В день подачи заявления об отставке бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова 13 июля СМИ сообщали, что увольнение грозит и другим членам Кабмина. Назывались имена Тарана, Малюськи, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, а также министра культуры Александра Ткаченко. Глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия опроверг эти слухи, однако позднее анонсировал осенью "по меньшей мере три-четыре кадровых решения" в Кабмине.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков говорил о наличии вопросов "минимум к троим" министрам и допускал увольнение некоторых из них осенью.

Глава парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что во фракции "Слуга народа" уже есть кандидатура на пост министра обороны Украины.

Шмыгаль 14 сентября заявлял, что у него нет претензий к членам Кабмина.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что кадровые изменения в правительстве анонсируют после стратегического заседания фракции, которое состоялось в Трускавце 1–3 октября. Однако СМИ сообщали, что партия "Слуга народа" намерена обсуждать отставки в Кабмине на отдельном заседании в Киеве.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, отставка, кадры, Слуга народа, Александр Корниенко, Кабмин
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