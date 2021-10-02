Зеленский считает, что в Украине "кадровая политика не идеальна"

"Сложная история – сказать, какое министерство не работает. Очень важно увидеть результат. Потому что вся кадровая политика – она разная. Я считаю, что она у нас не идеальна. Я не знаю, в какой стране идеальна. Но самое главное – в других государствах работают институты. И у нас должны заработать институты", – сказал он.

По словам главы государства, "министр, который сможет свой институт выстроить так, что после ухода этого человека институт будет работать, тот министр – он молодец".