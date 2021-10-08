Арахамия рассказал, когда "Слуга народа" обсудит кадровые изменения в Кабмине

Арахамия: По министрам мы будем определяться 18 октября Фото: sluga-narodu.com

"По министрам мы действительно будем определяться 18 октября, у нас будет фракция", – сказал он.

По словам Арахамии, пока неизвестно, будет ли на этом заседании президент Владимир Зеленский, но будут кандидаты на должности.