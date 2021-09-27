Верещук: Вооруженные силы должны научиться выигрывать конкуренцию на рынке труда за качественные кадры

"Не бывает так, что армия сильна, а служить престижно и финансово невыгодно. Здесь дело не в том, чтобы просто платить военным. Суть в том, чтобы привлечь в Вооруженные силы качественные кадры и сделать так, чтобы они служили по 20 лет и больше. Только так мы постепенно перейдем на профессиональную армию, потому что в конце концов профессиональная армия экономически выгодна. Параллельно с повышением денежного обеспечения, надо воплощать западные практики по кадровому менеджменту в Вооруженных силах", – подчеркнула политик.

Она рассказала, что за последние лет пять рост средней зарплаты по стране вдвое опередил рост средней зарплаты в Вооруженных силах, из-за этого ВСУ, один из крупнейших работодателей в стране, становится все менее конкурентоспособным на рынке труда.

"А для того, чтобы молодой человек связал свои лучшие годы с нашими Вооруженными силами, он должен иметь перспективу достойной жизни, не роскошной, но, по крайней мере, достойной. Человек должен иметь уверенность, что сможет создать семью и обеспечить ей достойную жизнь. Вооруженные силы должны научиться выигрывать конкуренцию на рынке труда за качественные кадры. А для этого надо обеспечить престиж, бытовой комфорт и перспективу, а все это в конечном итоге определяется денежным обеспечением", – отметила Верещук.

Нардеп сообщила, что, несмотря на финансовые трудности, удается понемногу повышать зарплаты некоторым категориям военных.

"С начала этого года было увеличено пособие военнослужащим, заключившим свой первый контракт. Теперь оно составляет от 18 160 до 22 700 грн. Также были увеличены выплаты резервистам: одноразовое денежное поощрение, суточные и зарплата. Надеюсь, что уже в этом году мы увеличим денежное обеспечение военнослужащим разведывательных органов. Последний раз денежное обеспечение повышали в начале 2019 года. Тогда общий размер месячного денежного обеспечения в среднем вырос на 30%. Следующее повышение денежного обеспечения планируется в следующем году в среднем на 60%. Но наш комитет и Минобороны должны хорошо поработать, чтобы заложить такое повышение в госбюджет-2022", – сказала она.

По информации Верещук, военные-контрактники вне зоны ООС получают минимум 10 тыс. грн, на второй-третьей линии обороны – 22 тыс., на первой линии – более 32 тыс. грн.