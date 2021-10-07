Зеленский сменил ряд послов Украины в других государствах

В частности, Зеленский уволил с должности посла в Бразилии Ростислава Троненко, с должности посла в Таджикистане и Афганистане по совместительству – Василия Серватюка, с должности посла в Египте – Евгения Никитенко, с должности посла в Литве – Владимира Яценковского.
Президент также принял отставку Ивана Кулебы с должности посла в Армении по состоянию здоровья.
В то же время президент назначил Андрея Праведника, который служит в Кении, послом в Руанде по совместительству, Оксану Драмарецкую – послом в Панаме, Белизе, Гватемале и Коста-Рике. Валерий Кирдода, который представляет Украину в Нигерии, назначен также послом в Камеруне по совместительству.
Причины кадровых изменений в указах не упомянуты, однако, комментируя смену посла Украины в Вашингтоне в начале 2021 года, заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква напоминал, что согласно принципу ротации, средний срок работы посла в одной стране – около пяти лет.
Решение об увольнении старых и назначении новых послов принимает президент Украины по представлению главы МИД, поясняли в МИД. Все кандидаты в послы Украины проходят спецпроверку в компетентных органах.