Зеленский сменил ряд послов Украины в других государствах

Президент уволил и назначил ряд послов Украины в других странах Фото: president.gov.ua

В частности, Зеленский уволил с должности посла в Бразилии Ростислава Троненко, с должности посла в Таджикистане и Афганистане по совместительству – Василия Серватюка, с должности посла в Египте – Евгения Никитенко, с должности посла в Литве – Владимира Яценковского.

Президент также принял отставку Ивана Кулебы с должности посла в Армении по состоянию здоровья.

В то же время президент назначил Андрея Праведника, который служит в Кении, послом в Руанде по совместительству, Оксану Драмарецкую – послом в Панаме, Белизе, Гватемале и Коста-Рике. Валерий Кирдода, который представляет Украину в Нигерии, назначен также послом в Камеруне по совместительству.