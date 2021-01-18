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Указ о назначении Маркаровой послом Украины в США появится после инаугурации Байдена – Жовква

Замглавы Офиса президента Игорь Жовква полагает, что экс-министр финансов Украины Оксана Маркарова будет назначена послом Украины в США после инаугурации избранного президента США Джо Байдена.

Экс-министр финансов Маркарова станет послом Украины в США
Экс-министр финансов Маркарова станет послом Украины в США
Фото kmu.gov.ua

Указ о назначении экс-министра финансов Оксаны Маркаровой послом в США появится в ближайшее время, заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью ТСН.

Он отметил, что кандидатура Маркаровой была согласована президентом Украины, после этого была направлена нота на получение агремана, то есть предварительного согласия США на принятие этой кандидатуры в качестве посла Украины.

"Такой агреман получен, о чем уже также говорилось в прессе. Хотя, как правило, такие вещи не озвучиваются... Соответственно, последним этапом является издание указа президента Украины о назначении послом Украины конкретного человека. Такой указ в ближайшее время появится. Думаю, что это логично будет уже после проведения инаугурации (президента Джо Байдена)", – сказал Жовква.

Комментируя смену посла Украины в Вашингтоне, заместитель руководителя ОП напомнил, что нынешний глава украинского диппредставительства в Вашингтоне Владимир Ельченко к этому моменту более четырех лет работал постоянным представителем Украины в ООН и уже более года проработал в Вашингтоне.

"Поэтому это нормальная история, пять лет – средний срок для ротации посла. Вы знаете, в дипломатии есть такой термин, принцип, что каждый подлежит ротации. Поэтому в данном случае посол Ельченко, который является высокопрофессиональным специалистом и одним из лучших наших дипломатов, будет отозван в Киев и займется дальнейшей дипломатической деятельностью", – отметил Жовква.

20 ноября 2020 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что процедура назначения Маркаровой на пост посла Украины в США началась. 30 декабря замминистра иностранных дел Евгений Енин сообщил о получении агремана на назначение от США.

Маркарова получила степень магистра экологии в Киево-Могилянской академии и степень магистра в области международных публичных финансов и торговли в Университете Индианы (США). В конце 1990-х – начале 2000-х она работала в инвестиционных компаниях в США, затем возглавляла инвестиционные компании в Украине.

В 2015 году Маркарова стала заместителем министра финансов Украины, а в 2018-м – возглавила министерство. Маркарова – одна из двух министров, которые сохранили должности после президентских выборов в 2019 году и перешли из команды Владимира Гройсмана в команду Алексея Гончарука. В марте 2020-го Верховная Рада отправила в отставку правительство Гончарука, после чего Маркарова вернулась в бизнес.

Теги: США, Владимир Ельченко, инаугурация, дипломаты, Оксана Маркарова, Игорь Жовква, посол
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