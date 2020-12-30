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США согласны на назначение Маркаровой послом Украины в Штатах – Енин

Окончательное решение о назначении экс-министра финансов Оксаны Маркаровой послов Украины в США будет принимать президент Украины Владимир Зеленский, отметил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

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Маркарову отправили в отставку в марте 2020 года
Маркарову отправили в отставку в марте 2020 года
Фото: mof.gov.ua

Украина получила предварительное согласие США на назначение экс-министра финансов Украины Оксаны Маркаровой послом Украины в Штатах. Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Украинская сторона уже получила агреман (предварительное согласие. – "ГОРДОН") на назначение Оксаны Маркаровой послом Украины в США, в то же время окончательное решение будет приниматься президентом Украины [Владимиром Зеленским]", – сказал Енин.

Енин добавил, что США остаются ключевым партнером Украины в вопросах безопасности, поддержки территориальной целостсности и независимости, и ключевым контрибутором по вопросу предоставления военной помощи.

Процедура назначения Маркаровой на пост посла Украины в США уже началась, заявил 20 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Маркарова – одна из двух министров, которые сохранили должности после президентских выборов в 2019 году и перешли из команды Владимира Гройсмана в команду Алексея Гончарука. Она работала в Минфине с марта 2015 года. 4 марта 2020-го Верховная Рада отправила в отставку правительство Гончарука и назначила новый состав Кабмина.

Теги: США, Украина, Владимир Зеленский, Евгений Енин, Оксана Маркарова, посол
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