Зеленский назначил представителя Украины при ЕС, уволил посла в Канаде и присвоил Кулебе новое звание

Так, Зеленский назначил Всеволода Ченцова представителем Украины при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии.

Кроме того, президент уволил Андрея Шевченко с должностей посла Украины в Канаде и представителя Украины в Международной организации гражданской авиации (ICAO). Шевченко работал послом в Канаде с 2015 года, так что причиной его увольнения также может быть ротация.

Президент также присвоил ряду сотрудников МИД дипломатические ранги. В частности, министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла, а его заместителям Эмине Джапаровой и Евгению Енину – ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса.

Посол Украины в Таиланде Андрей Бешта получил дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла посмертно.