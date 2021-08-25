Рядом с соседними странами Украина выглядит гибридной реальностью – Климкин

"Мы смотрим на Украину глазами украинцев и переживаем из-за нее как украинцы. Так и должно быть, но периодически нужно подниматься над горизонтом и смотреть на себя со стороны. Или попросить посмотреть других, если сами на это не способны", – написал он.

Дипломат считает, что обычный эксперт или политик из Евросоюза или США видит "весьма схематичную картину".

"С одной стороны – Россия и Беларусь, возглавляемые диктаторами. С другой – западные общества, в которых демократия и верховенство права работают где-то очень хорошо, где-то неидеально. С ними граничит Молдова, начавшая под руководством [президента] Майи Санду осторожное движение в сторону западных обществ, и теперь именно ее снова начинают считать неопровержимым лидером условного трио Украина – Молдова – Грузия. Кстати, это уже звоночек для нас", – объяснил Климкин.

Он считает, что "Украина между ними выглядит гибридной реальностью".

"Мы не являемся ни автократическим обществом, но также не являемся и западным. У нас нет устоявшихся демократии и верховенства права. Нет устойчивых демократических процедур, нет культуры толерантности и диалога. Нет независимых учреждений и настоящего желания и политической воли их строить, включая судебную систему и антикоррупционные учреждения. Этим представление о нас преимущественно исчерпывается. То есть нет ощущения, где могут быть истории успеха Украины", – отметил Климкин.

По его словам, за Украину уже никто не будет "придумывать истории успеха".

"Эмоции Революции достоинства и российско-украинской войны стихают, а в мире внимание уверенно дрейфует к другим темам", – подчеркнул экс-глава МИД Украины.