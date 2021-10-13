Мэрия Киева выплатит материальную помощь по случаю Дня защитников и защитниц Украины

"В этом году помощь составляет от 800 до 1500 грн. Ее получат 31 623 киевлянина. Все выплаты осуществляются в рамках реализации городской целевой программы "Забота. Навстречу киевлянам", – рассказала заместитель главы КГГА Марина Хонда.

Одноразовую материальную помощь в размере 1500 грн получат:

Одноразовую материальную помощь в размере 1000 грн получат:

Одноразовую материальную помощь в размере 900 грн получат:

Одноразовую материальную помощь в размере 800 грн получат:

Выплаты будут переведены на "карточку киевлянина".

"Одноразовая адресная социальная материальная помощь, которая не была своевременно выплачена гражданину по независящим от него причинам, в случае смерти этого гражданина будет выплачена членам семьи умершего", – подчеркнули в мэрии.

Контекст:

День защитника Украины отмечают 14 октября. Этот праздник установил пятый президент Украины Петр Порошенко в 2014 году, после начала российской агрессии. С 2015 года 14 октября является официально нерабочим днем.

Президент Украины Владимир Зеленский 3 августа 2021 года подписал закон №1643-ІХ, согласно которому название праздника "День защитника Украины" поменялось на "День защитников и защитниц Украины".

В 2018 году в Украине был принят закон о равных правах мужчин и женщин в украинской армии. Тогда же на параде по случаю Дня Независимости Украины впервые приняли участие женщины-военные.

Численность ВСУ на июль 2020 года составляла 250 тыс. человек, сообщал тогдашний главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак в интервью "АрміяInform". По данным на конец февраля 2021 года, в ВСУ служат и работают около 57 тыс. женщин, в том числе более 900 – на командных должностях.