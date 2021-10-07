Власти Киева выделят ветеранам АТО по 490 тыс. грн на покупку автомобиля

В мэрии подчеркнули, что материальная помощь не может быть использована для других целей Фото: president.gov.ua

"Некоторые киевляне – участники антитеррористической операции потеряли конечности или их части во время боевых действий на востоке Украины. Это активные, молодые люди, которые стремятся вести привычный образ жизни, свободно передвигаться и иметь возможность зарабатывать деньги собственным трудом", – отметила Хонда.

По ее словам, материальную помощь в размере 490 тыс. грн на одного человека получат шесть ветеранов АТО. Выплата не может быть использована для других целей.

"После получения выплаты участникам АТО/ООС необходимо будет обратиться в Киевский городской центр помощи участникам антитеррористической операции, работники которого будут сопровождать весь процесс – от покупки транспортного средства до взятия его на учет", – сообщили в пресс-службе.