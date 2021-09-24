Киевсовет решил сделать бесплатной парковку в Киеве для участников боевых действий на Донбассе

"Необходимо уменьшить экономическое давление и создать дополнительные условия социальной защиты для лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, операции Объединенных сил", – заявил член постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Киевсовета Андрей Порайко.
Он отметил, что участникам АТО, ООС, а также членам семей погибших, которые имели статус участников боевых действий, предоставят право на бесплатную парковку.
Решение поддержал 81 депутат. Против выступили только два депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь", отметил в Facebook депутат от "Европейской солидарности" Александр Погребиский.
До сих пор право бесплатной парковки в столице было у людей с инвалидностью и ветеранов Второй мировой войны "и других локальных войн", сообщалось утром в день голосования в Facebook "Киевтранспарксервиса". Теперь в Правила благоустройства города Киева внесут изменения.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
С 2014 года правительственные силы проводили на Донбассе антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее началась операция Объединенных сил.
4 декабря 2019 года Верховная Рада приняла закон о статусе участников боевых действий для добровольцев, воевавших на Донбассе. 23 декабря его подписал президент Владимир Зеленский.
В Украине более 400 тыс. участников боевых действий, заявляла 16 сентября 2021 года министр по делам ветеранов Юлия Лапутина.