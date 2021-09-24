Киевсовет решил сделать бесплатной парковку в Киеве для участников боевых действий на Донбассе

Депутаты Киевсовета поддержали решение о льготах на парковку для ветеранов Донбасса Фото: Київтранспарксервіс / Facebook

"Необходимо уменьшить экономическое давление и создать дополнительные условия социальной защиты для лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, операции Объединенных сил", – заявил член постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Киевсовета Андрей Порайко.

Он отметил, что участникам АТО, ООС, а также членам семей погибших, которые имели статус участников боевых действий, предоставят право на бесплатную парковку.

Решение поддержал 81 депутат. Против выступили только два депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь", отметил в Facebook депутат от "Европейской солидарности" Александр Погребиский.

До сих пор право бесплатной парковки в столице было у людей с инвалидностью и ветеранов Второй мировой войны "и других локальных войн", сообщалось утром в день голосования в Facebook "Киевтранспарксервиса". Теперь в Правила благоустройства города Киева внесут изменения.