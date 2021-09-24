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Киевсовет решил сделать бесплатной парковку в Киеве для участников боевых действий на Донбассе

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Депутаты Киевсовета поддержали решение о льготах на парковку для ветеранов Донбасса
Депутаты Киевсовета поддержали решение о льготах на парковку для ветеранов Донбасса
Фото: Київтранспарксервіс / Facebook

В Киеве участники АТО, ООС и члены семей погибших на Донбассе воинов получат льготы на парковку в столице. Соответствующее решение приняли местные депутаты 23 сентября, сообщила пресс-служба Киевсовета.

"Необходимо уменьшить экономическое давление и создать дополнительные условия социальной защиты для лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, операции Объединенных сил", – заявил член постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Киевсовета Андрей Порайко. 

Он отметил, что участникам АТО, ООС, а также членам семей погибших, которые имели статус участников боевых действий, предоставят право на бесплатную парковку.

Решение поддержал 81 депутат. Против выступили только два депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь", отметил в Facebook депутат от "Европейской солидарности" Александр Погребиский. 

https://www.facebook.com/pogrebiskij/posts/6166617786742515

До сих пор право бесплатной парковки в столице было у людей с инвалидностью и ветеранов Второй мировой войны "и других локальных войн", сообщалось утром в день голосования в Facebook "Киевтранспарксервиса". Теперь в Правила благоустройства города Киева внесут изменения.

https://www.facebook.com/kyivtransparkservis/posts/1196359157519412

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

С 2014 года правительственные силы проводили на Донбассе антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее началась операция Объединенных сил.

4 декабря 2019 года Верховная Рада приняла закон о статусе участников боевых действий для добровольцев, воевавших на Донбассе. 23 декабря его подписал президент Владимир Зеленский.

В Украине более 400 тыс. участников боевых действий, заявляла 16 сентября 2021 года министр по делам ветеранов Юлия Лапутина.

Теги: Киев, льготы, ветераны, парковка, АТО, участник АТО, ООС, Александр Погребиский
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