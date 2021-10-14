"Давайте снимем лопухи с глаз". Клопотенко в День защитников и защитниц Украины написал эмоциональный пост о войне на востоке страны

"Это довольно тупо – игнорировать, что в нашей стране идет война. Возможно, одни защищают себя психологически и не хотят сталкиваться с реальностью. Возможно, другие люди не осознают, что происходит, потому что в их жизни ничего не изменилось. Только цена за эту неизменность огромная и страшная. У нас есть армия – украинцы, которые ушли на фронт и делают все, что могут, чтобы в жизни других украинцев все оставалось неизменным. И не видеть этого – как запихнуть свою голову в землю и укрыться лопухами. Не надо так делать", – написал он.

По словам Клопотенко, 14 октября – это не праздник мальчиков, а день тех, кто защищает Украину.

"День сильнейших мужчин и женщин нашей страны. Поэтому давайте снимем лопухи с глаз и как минимум поблагодарим тех нереальных людей, благодаря которым наша реальность не изменилась. У нас до сих пор есть Украина, мы до сих пор в порядке, мы до сих пор воплощаем в жизнь то, что хотим, – подчеркнул кулинарный эксперт. – Все, что могут сделать другие, – не игнорировать. Благодарить, ценить, поддерживать, беречь и развивать культурную составляющую Украины. Потому что территория, за которую борются, должна иметь культурное украинское наполнение. Тогда как нация мы будем непобедимы".

View this post on Instagram Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)