Бульвар Шоубиз
 
16 октября, 2021
 
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"Давайте снимем лопухи с глаз". Клопотенко в День защитников и защитниц Украины написал эмоциональный пост о войне на востоке страны

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Клопотенко: Это довольно тупо игнорировать, что в нашей стране идет война
Клопотенко: Это довольно тупо – игнорировать, что в нашей стране идет война
Фото: klopotenko / Instagram

Шеф-повар и соавтор реформы школьного питания в Украине Евгений Клопотенко считает, что люди, которые не замечают войну на востоке Украины, прячут голову в землю. Об этом он написал 14 октября в Instagram, посвятив публикацию Дню защитников и защитниц Украины.

"Это довольно тупо – игнорировать, что в нашей стране идет война. Возможно, одни защищают себя психологически и не хотят сталкиваться с реальностью. Возможно, другие люди не осознают, что происходит, потому что в их жизни ничего не изменилось. Только цена за эту неизменность огромная и страшная. У нас есть армия – украинцы, которые ушли на фронт и делают все, что могут, чтобы в жизни других украинцев все оставалось неизменным. И не видеть этого – как запихнуть свою голову в землю и укрыться лопухами. Не надо так делать", – написал он.

По словам Клопотенко, 14 октября – это не праздник мальчиков, а день тех, кто защищает Украину.

"День сильнейших мужчин и женщин нашей страны. Поэтому давайте снимем лопухи с глаз и как минимум поблагодарим тех нереальных людей, благодаря которым наша реальность не изменилась. У нас до сих пор есть Украина, мы до сих пор в порядке, мы до сих пор воплощаем в жизнь то, что хотим, – подчеркнул кулинарный эксперт. – Все, что могут сделать другие, – не игнорировать. Благодарить, ценить, поддерживать, беречь и развивать культурную составляющую Украины. Потому что территория, за которую борются, должна иметь культурное украинское наполнение. Тогда как нация мы будем непобедимы".

Контекст:

В 2015 году Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого –  изменение культуры питания.

20 апреля 2021 года он вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.

24 мая в Киеве при участии Клопотенко, первой леди Украины Елены Зеленской и министра образования и науки Сергея Шкарлета, а также главы Минздрава Виктора Ляшко презентовали новое школьное меню. Повар рассказывал, что придумал 160 рецептов блюд для школьных меню. Он не считает, что еда для детей должна отличаться от еды для взрослых. Главный принцип, по его мнению, – блюда должны быть вкусные и не наносить вреда здоровью.

Россия аннексировала Крым после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Восток Украины, Евгений Клопотенко, День защитников и защитниц Украины
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