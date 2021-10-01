Клопотенко: Еда для детей не должна отличаться от еды для взрослых. Детям надо готовить то же самое, что ешь ты сам

Клопотенко: Мне часто говорят: сделай меню для детей. Что это? Разве с детьми что-то не так? Фото: klopotenko / Instagram

"[В питании я исповедую принцип:] ешь, что хочешь, и не забывай двигаться. Иначе будешь поправляться. Но если ты поправляешься и чувствуешь себя окей, то вообще никаких проблем. Ни в коем случае не надо себя заставлять не есть. Я сам познаю мир через рот. Я все ем. Основной принцип – много овощей и рыбы", – отметил он.

Клопотенко добавил, что еда должна быть вкусной и не наносить вреда здоровью.

"Вкусной. Иногда говорят, что повара – это врачи. Я не понимаю почему? Говорят, мы должны давать здоровую еду. А я считаю, что мы должны предлагать вкусную еду, иначе ее никто не захочет есть. Я бы уточнил: еда должна быть вкусной и не вредной. Недавно я был на одном мероприятии. Мимо проходила мама без маски и двое ее детей в масках. Классическая схема общественной ошибки в поведении родителей: мне неудобно в маске ходить, поэтому я не буду, а ты, ребенок, ходи, чтобы не заболеть", – рассказал повар.

Он считает, что так же поступают с едой.

"Моя мама тоже старалась кормить меня здоровой едой, а сама каждое утро пила кофе с бутербродом с сыром. Когда я просил себе хлеб и сыр, она отвечала: "Тебе нельзя". – "Почему?" – "Потому что". Еда для детей не должна отличаться от еды для взрослых. Детям надо готовить то же самое, что ешь и ты сам. Мне часто говорят: сделай меню для детей. Что это? Разве с детьми что-то не так? Что, есть какая-то тайная еда только для взрослых? Никогда этого не понимал", – добавил он.

Клопотенко: В школьном меню теперь будут минестроне, лобио, фритата, шпундра, верещака и гамула. Читайте полный текст интервью