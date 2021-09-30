Клопотенко: В школьном меню теперь будут минестроне, лобио, фритата, шпундра, верещака и гамула

– Вы автор проекта "Новое школьное питание". Как зародилась эта идея?
– Идея появилась давно. Уже лет пять этим занимаюсь. Как-то зашел в школьную столовую и вспомнил, как сам ел эту ужасную еду, будучи школьником, вспомнил, как у меня в зубах застряла печенка. Я почувствовал силу изменить это и дать украинским детям крутую еду.
В позапрошлом году первая леди заявила о желании заняться детским питанием. Было бы странно, если бы мы не объединились. Елена Зеленская популяризирует направление и занимается нормативной частью, говорит на государственном уровне и влияет на госинституции (я не смог бы сам все это сделать), а я создаю рецепты, смотрю разные модели, как кормят детей в других странах, чтобы это было прикольно. По факту эта реформа направлена на то, чтобы готовить еду хорошо. И, как ни крути, повара – основная движущая сила преобразований.
– В Украине технологов и поваров обучают очень специфически, еще, наверное, по советским стандартам. Они вообще в состоянии реализовать предложенные вами новации?
– Любая революция не происходит просто так. Ты пришел и сказал человеку: "Ты должен это делать по-другому". Он в ответ: "Почему это? Не хочу я так делать".
Поэтому надо заходить хитро. Сейчас все на нас покричат, скажут, что мы плохие и так далее. Но когда они попробуют, то сразу увидят, что придуманные мною рецепты не сильно отличаются от того, что они готовят. Я специально закладывал в эту реформу не радикальные изменения, а просто то, что было, подал немного по-новому.
Да, у поваров школьных столовых сейчас протест, но как только они увидят, что ничего страшного не произошло, то согласятся попробовать. И уже когда они перейдут ментально на новый уровень, я им дам новые рецепты. Они увидят, какой может быть еда. А пока мы на переходном этапе реформы.
– Чего ждать в школьных столовых?
– Не будет сосисок, сарделек и колбасы. Котлеты останутся. Только их раньше жарили, а теперь будут запекать. Они станут полезнее. Будут салаты и омлеты – скрамбл и фритата. Будет много такого, что взрослых способно удивить: "Мой ребенок сегодня будет есть минестроне, лобио и фритату". В этом и идея – если с детства учить детей есть такую еду, то, повзрослев, они не будут пугаться названий.
А пока у нас так: "Минестроне? Я не знаю, можно ли моим детям есть минестроны. Может, это что-то страшное". Так и есть в действительности. Люди боятся всех этих названий. Вот вы как часто готовите болоньезе у себя дома?
– Регулярно.
– Вы одна из 10% людей, которые это делают. А 90% готовят болоньезе редко – почему-то боятся. И я пытаюсь им донести: готовьте, это вкусно и полезно!
– Что еще из интересных названий появится в столовых?
– Наггетсы, шпундра (свинина, тушенная со свеклой в свекольном квасе), верещака (свиные ребрышки, запеченные в квасе со специями и чесноком), гамула...
– Что это?
– Запекается яблоко, из него делают пюре, добавляют яйца, муку и еще раз запекают. Получается отличное печенье. Я его немного усовершенствовал, чтобы можно было давать детям в школе.
Также будет много специй. Раньше их запрещалось использовать, а теперь разрешено. Чабрец, копченая и обычная паприка, хмели-сунели, куркума и так далее.
– Это доступно всем регионам или только продвинутым школам?
– Я вижу Украину единым целым и хочу, чтобы везде было такое меню.
– Питание школьников упирается в бюджет. За выделяемые деньги вообще реально приготовить то, что вы разработали?
– Бюджет всегда маленький – так исторически сложилось. Но благодаря огласке все понимают, что это важно, ведь если дети хорошо питаются, они здоровы. Поэтому на местах бюджеты будут увеличиваться.
Моя концепция всего на 2-3 грн дороже того, что обычно выделяется на питание одного школьника. Минобразования и Минздрав создали новую нормативную базу, которая регулирует питание детей. Если раньше это было 100 г салата и 100 г хлеба, то теперь 300 грн салата и 10 г хлеба. Следовательно, надо больше овощей класть в тарелку. Именно за счет этого рацион дороже, а не потому, что мое меню дорогое. Оно составлено по новым нормам. Чтобы выполнить все установленные нормы, надо на 15–20% увеличить финансирование. Раньше на питание одного ребенка выделялось 13 грн, а теперь – 17 грн. Это разве вопрос?
– Сколько вы разработали блюд для школьного питания?
– 160 рецептов.
– Кто или что мешало реализации задуманного?
– Люди на местах, которые ничего не хотят делать. Я был на форуме по реформе школьного питания с участием представителей пяти областей. Ко мне подошел один из мэров и попросил сфотографироваться. Я спросил: "А вы уже поменяли питание детей в школах?" Он: "Нет, мы только начинаем". Я уже пять лет этим занимаюсь, а вы только начинаете? Ну, у родителей нет запроса.
Любое изменение встречает сопротивление, потому что мы ставим на весы собственный дискомфорт человека и прогресс. Но когда дискомфорт уходит, все нормализуется.
Типичный разговор с поварами:
Ты: "Приготовь вот так".
Они: "Не хочу!"
Ты: "Готовь наггетсы".
Они: "Что-о-о?!"
Ты: "Ты раньше котлеты готовила?"
Они: "Да."
Ты: "И жарила?"
Они: "Да."
Ты: "А теперь запекай."
Они: "И все?"
Ты: "Да."
В меню нет ни одного изменения, которое школьные повара не потянут. Я старался сделать так, чтобы все было привычно и понятно. Всегда к этому стремлюсь.
У меня есть сайт. Каждый раз я думаю, сможет ли обычный человек это приготовить. Есть такая специя – бобы тонко. Они дают замечательный ванильно-острый вкус. Очень вкусно, но у меня нет ни одного рецепта с этими бобами, потому что никто не знает, где их купить. Я бы хотел предложить бланманже, но его не будут готовить. Я это давно понял, поэтому предлагаю только то, что людям доступно.
Так что единственное, что нужно сделать технологам и поварам в школах, – это позволить себе развиваться. К сожалению, на местах не до конца понимают происходящее. Дети же от их котлет не умирают, значит, проблемы нет.
– Но они болеют.
– Не так уже и болеют. Вот если бы ребенок после школы пришел домой зеленый, был бы совсем другой разговор. Это бы актуализировало проблему.
– Какие принципы в питании вы исповедуете?
– Ешь, что хочешь, и не забывай двигаться. Иначе будешь поправляться. Но если ты поправляешься и чувствуешь себя ок, то вообще никаких проблем. Ни в коем случае не надо себя заставлять не есть. Я сам познаю мир через рот. Я все ем. Основной принцип – много овощей и рыбы.
– Еда должна быть вкусной или здоровой?
– Вкусной. Иногда говорят, что повара – это врачи. Я не понимаю, почему? Говорят, мы должны давать здоровую еду. А я считаю, что мы должны предлагать вкусную еду, иначе ее никто не захочет есть. Я бы уточнил: еда должна быть вкусной и не вредной.
– В Instagram одного нутрициолога, которая писала о здоровом питании детей, прочла комментарии родителей: "Готовлю здоровое, отварное, овощи, без соли, сахара, а ребенок обожает фастфуд". Что не так с детьми или с родителями?
– Недавно я был на одном мероприятии. Мимо проходила мама без маски и двое ее детей в масках. Классическая схема общественной ошибки в поведении родителей: мне не удобно в маске ходить, поэтому я не буду, а ты, ребенок, ходи, чтобы не заболеть. Так и с едой поступают.
Моя мама тоже старалась кормить меня здоровой едой, а сама каждое утро пила кофе с бутербродом с сыром. Когда я просил себе хлеб и сыр, она отвечала: Тебе нельзя. Почему? Потому что.
Еда для детей не должна отличаться от еды для взрослых. Детям надо готовить то же самое, что ешь и ты сам. Мне часто говорят: сделай меню для детей. Что это? Разве с детьми что-то не так?
– Они маленькие.
– А что, есть какая-то тайная еда только для взрослых? Никогда этого не понимал.
– И все же отварное и без соли – это здоровое питание?
– Отварное – нет, потому что все витамины умерли во время варки. А без соли – здоровое, но без вкуса. Соль влияет на восприятие еды.
– Как вы находите баланс?
– Никакого баланса в жизни я не могу находить. Нужен баланс – это то, что мне говорят мой психолог и общественное мнение. Я не умею чувствовать баланс. Я или ем, или не ем.
– А на кухне как же?
– Я вот так кинул соль (широкий жест рукой). Мне круто? Я ем.
Ресторан – это место, где все могут попробовать то, что мне нравится. Если мне не нравится, вы это не можете есть – я такое в меню не беру.
Поел я такую вермишель… Ну да, вермишель, чтобы все ели. И люди говорят: классная вермишель. А я словно первосоздатель. Вот так себя повара и шеф-повара чувствуют: мы создали еду, которая нам нравится, а вы просто имеете возможность заплатить за это деньги и восхищаться.
Иногда я могу положить больше соли, иногда – совсем мало. Могу первым принести десерт и последним – мясо. Мне не важны правила, а только та эмоция, которую я хочу вам передать. А вы приходите и платите за это, вам приятно к этой эмоции прикоснуться.
– Как готовить, чтобы дети не ели всякий мусор?
– Вы знаете, почему McDonald’s популярен? Потому что это запрещено, так как якобы вредно. Но если мы с вами разберем процесс. Картошка фри готовится так же, как вы жарите на растительном масле ее дома. Этот способ приготовления не вреднее – количество трансжиров и канцерогенов одинаково. К слову, масло меняется каждые два часа. Так что в McDonald’s масло чище, чем у вас дома.
Теперь о молоке: прежде чем попасть к покупателю, оно проходит 47 точек контроля.
McDonald’s создал бренд вредной еды, и всем хочется прикоснуться к запретному. Людям нравится нарушать запреты. Разрешите своему ребенку есть чипсы каждый день, и он перестанет их есть – это скучно.
– Можете дать рецепт, что приготовить, чтобы было вкусно, быстро, полезно (в том числе для детей) и по-украински?
– Ну начинается... Сайт klopotenko.com – любой рецепт берите, он подойдет.
– А эксклюзивно для издания "ГОРДОН"?
– Так... Кефир – 100 г, мука – 200 г, чуть соли, замешиваете тесто. Отщипываете от него небольшие кусочки и бросаете в кипяток. Достали из воды. Добавляете нарезанную шинку или мясо со сметаной. И будут щипаные галушки со сметаной и мясом – очень быстро. А еще можете сделать такие же галушки только с вишней и сметаной. Бомба!
– На День Независимости вы предложили украинцам наварить виртуального борща и дали набор овощей. Сколько борща по итогу сварили к празднику?
– Почти столько, сколько изначально планировали, – до 3 млн литров. Наша команда отлично поработала.
– И что такое "украинский борщ"?
– Это как о людях в Украине: у нас разные подходы к одному и тому же. Рецепты борща все разные, но все украинские. Самый популярный – на свиных ребрышках с фасолью. Мне казалось, что это моя тайна – готовить борщ на ребрышках, а оказалось, все его любят. Я не люблю фасоль и не ем ее, а оказалось, все ее любят добавлять. У меня, короче, стресс и шок. Что касается сметаны, голоса распределились поровну. Я ем без сметаны, потому что мне нравится чувствовать прекрасный вкус борща. Когда добавляешь сметану, все перебивает молочный вкус.
– Откуда присылали рецепты?
– Со всех регионов Украины и даже из-за границы – у нас ведь более 5 млн украинцев живет в разных уголка мира. Они тоже участвовали. Были рецепты из Канады, Новой Зеландии, Америки – наверное, со всей планеты. Только с Марса не было, потому что туда еще украинство не добралось. Думаю, надо немного подождать, и с Марса тоже станут присылать рецепты борща через Илона Маска.
– Какой ваш любимый борщ?
– Он готовится в печи на овощном бульоне (мясо при желании можно положить отдельно). Я добавляю леквар – сливовое закарпатское варенье – оно отлично балансирует вкус. Там свекла, капуста, немного сельдерея, квашеных томатов, свекольного кваса, свекольного фреша (это важно – он дает очень интересный вкус), картофель, морковь. Главный секрет в том, что борщ млеет в печи. Из-за того, что он так долго готовится при небольшой температуре, млеет и становится таким вкусным.
– Вокруг какого украинского блюда еще разгораются баталии, сравнимые с борщевыми?
– Сейчас только вокруг борща.
– А вареники?
– Это второе блюдо, вокруг которого могут быть баталии. Но их уже поляки застолбили за собой и назвали пирогами. Если вы где-то за границей захотите поесть вареники, говорите официанту "хочу пирОги", и принесут вареники. Поэтому я бы с варениками даже не начинал. Блюдо, с которым должна ассоциироваться Украина, – это точно борщ. Так же, как Америка – это бургер, а Япония – суши. Все остальное уже не имеет значения.
– В этом году вас включили в топ-50 Next – перечень людей, которые больше всего влияют на будущее мировой гастрономии. Что это изменило для вас?
– Один мой партнер просит все время "обратную связь". Что это, я никогда не понимал. Ты делаешь что-то? Тебе хорошо? Вот и хорошо. Но оказывается, надо людям еще и говорить об этом.
История про топ-50 Next – это та обратная связь, которой я не ожидал. Я никогда не придавал значения тому, что делал. Мне просто нравится готовить. Мне так прикольно, и все. Когда я оказался в рейтинге, мне мир словно дал обратную связь и сказал: "То, что ты делаешь, – это мировой уровень, ты все нормально делаешь". Я такой: "Да? Ничего себе!" И забыл, работаю дальше. Эта штука меня не изменила, а дала мне сигнал, что мои действия не просто действия, а что-то намного большее.
– Вас пригласили в совет шефов при МИД Украины. Что там происходит?
– Там создали клуб шеф-дипломатии в рамках стратегии публичной дипломатии, которая направлена на создание имиджа Украины за границей. Еда – одна из частей имиджа. То, что мы там, по сути ничего не меняет.
– Вы с профессиональной точки зрения как оцениваете украинскую кухню?
– Забытое сокровище, которое может занять свое достойное место в мире, но не самое лучшее.
– Почему же нет?
– Лучше Италии быть не может. Там совпало все – культура, традиции, расположение, история. У них многовековая культура приготовления еды. Они делают лучший бальзамический уксус и только по той причине, что там натуральные бактерии. Вот и все.
Украине и не надо быть лучшей в мире. Нам просто надо быть в мире. Если мы там станем рядом с Италией, Францией, Японией, Америкой – это будет успех.
У украинской кухни большой потенциал, потому что мир все время ищет что-то новое. Об Украине уже слышали, но что тут едят, люди мира еще понятия не имеют. Это наш козырь. Теперь надо все повернуть так, чтобы удивить их, тогда украинская кухня станет magnifique.
– Если у нас под носом такое сокровище, почему все рестораны грузинские, итальянские, суши и так далее?
– Все просто: в мире суши и пицца очень популярны. Потому что они по продуктам стоят дешево, а продаются дорого. Это привлекательно и прибыльно для бизнеса. Грузинская кухня идентична итальянской: хачапури – та же пицца, а хинкали – почти равиоли. Вот когда норвежский ресторан у нас открылся, он долго не продержался.
– В Украине надо продвигать украинскую кухню?
– Это наиглавнейшая задача. Но у нас невозможно что-то сделать популярным, если это не популярно в мире. Если сделаешь что-то крутое за границей, будешь крут тут. Это называется комплекс неполноценности. Мы 70 лет жили в условиях, когда иноземное, импортное было лучше нашего, потому что его не было. Это глубоко засело в нашем подсознании. До сих пор все заграничное по умолчанию считается хорошим. Это не плохо, просто так есть. Нам еще надо лет 30–40 пожить, и поведенческие стереотипы изменятся. Так что пока среди украинцев надо популяризировать украинскую кухню.