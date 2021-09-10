"Я же нормальный парень". Клопотенко признался, что пользуется патчами для ухода за лицом

"Я же нормальный парень. Сейчас все парни пользуются патчами. Я – утром, когда просыпаюсь", – заявил он.
По словам Клопотенко, он ходит утром с патчами на лице около 15 минут.
В 2015 году Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.
Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, целью которого является изменение культуры питания.
20 апреля 2021 года он вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.