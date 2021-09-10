"Я же нормальный парень". Клопотенко признался, что пользуется патчами для ухода за лицом

Клопотенко: Сейчас все парни пользуются патчами Фото: klopotenko / Instagram

"Я же нормальный парень. Сейчас все парни пользуются патчами. Я – утром, когда просыпаюсь", – заявил он.

По словам Клопотенко, он ходит утром с патчами на лице около 15 минут.