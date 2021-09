"Крутой батончик для детей в школу". Клопотенко дал рецепт полезного перекуса

"Вы же в курсе, что можете не покупать детям в школу конфеты и все такое? Сделайте своими ручками крутой батончик из овсянки, и будьте счастливы. Потому что, во-первых, это прекрасно – дать ребенку с собой что-то вкусное и с частичкой своей любви. Во-вторых, это просто. Вот вообще", – написал он.

Для приготовления понадобятся 100 г овсяных хлопьев, 2 ст. л. цельнозерновой муки, 50 г сливочного масла, 80 г меда, 1 ч. л. соли, 150 г фиников, 100 г орехов (миндаль или грецкие), 1 ст. л. какао.

Все ингредиенты следует смешать, выложить на пергамент, смазанный маслом, запечь при температуре 160 градусов на протяжении 30–35 минут, поставить в холодильник на несколько часов.

Для батончика нужно выбирать овсяные хлопья экстра, поскольку они тонкие и заранее хорошо пропарены.

По желанию какао можно добавить внутрь батончика, а можно присыпать сверху.

Вкус такого батончика сладко-соленый.

"Все там настолько хорошо, что мне даже захотелось вернуться в школу, и чтобы мама мне такой батончик готовила и подкладывала в ранец, пока я сплю", – признался он.

Контекст:

В 2015 году Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, целью которого является изменение культуры питания.

20 апреля 2021 года он вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.