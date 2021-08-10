Девять вариантов использования кокосового масла

Кокосовое масло в том числе можно использовать как смазку во время секса Фото: depositphotos.com

Врач интегративной медицины Тасним Бхатия рекомендует использовать кокосовое масло в качестве кондиционера для волос – для этого перед сном необходимо нанести небольшое количество масла на волосы, надеть шапочку для душа, а утром все смыть.

Также в публикации описан рецепт маски для волос на основе кокосового масла. Для этого необходимо смешать три столовые ложки органического рафинированного кокосового масла (в жидком состоянии) с 20 каплями масла розмарина и массирующими движениями втереть в кожу головы, а спустя час смыть теплой водой.

Фото: depositphotos.com

Несколько капель кокосового масла можно использовать как средство для выпрямления волос – для этого вотрите немного кокосового масла между подушечками пальцев и проведите по вьющимся участкам.

Кокосовое масло также позволяет эффективно бороться с перхотью. Для этого растопите три столовые ложки масла на плите на слабом огне, а затем вотрите его в кожу головы и оставьте на 30 минут, надев шапочку для душа. По истечении времени голову следует помыть с шампунем.

Эксперты издания отмечают, что кокосовое масло обладает антибактериальными, противогрибковыми и увлажняющими свойствами, поэтому его используют также в качестве ночного увлажняющего крема для лица – втирайте масло круговыми движениями по всему лицу и шее, а остатки смойте любым мягким средством для умывания.

Кокосовое масло также можно использовать как средство для снятия макияжа – оно справляется с разрушением структуры восковых красок, а также увлажняет кожу. Для этого рекомендуется нанести немного масла на ватный тампон и провести им по векам.

Также масло из кокосов можно использовать как средство для увлажнения кутикулы. При этом масло способствует заживлению трещин и увлажнению ногтевой пластины.

Фото: depositphotos.com

Также его рекомендуется использовать для заживления трещин на пятках – для этого нужно нанести слой масла на стопы и надеть носки. После того, как масло впитается, будет заметен эффект.

Фото: depositphotos.com

Кокосовое масло можно использовать как смазку во время секса. Доктор медицинских наук, акушер-гинеколог Кари Братен подчеркнула в комментарии изданию, что "у людей очень редко возникает на него какая-либо аллергическая реакция". По словам доктора, единственным противопоказанием для использование кокосового масла в этих целей является секс с презервативом, так как масло может разрушить латекс.