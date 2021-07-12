Бульвар Шоубиз
 
12 июля, 2021
 
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Польза тыквенного масла для здоровья

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Масло из семян тыквы необходимо хранить в темном прохладном помещении
Масло из семян тыквы необходимо хранить в темном прохладном помещении
Фото: depositphotos.com

Тыквенное масло получают из семян тыквы методом холодного отжима, что позволяет сохранить содержащиеся в нем витамины и микроэлементы. Оно имеет зеленоватый цвет и характерный ореховый аромат и должно хранится в темном прохладном месте. Издание "ГОРДОН" собрало аргументы в пользу употребления тыквенного масла.

Диетологи рекомендует употреблять тыквенное масло в сыром виде во время похудения – благодаря высокому содержанию полезных микроэлементов и витаминов оно способствует ускорению обменных процессов и препятствует накоплению жировых клеток. Об этом говорится в публикации профильного издания Medical News Today.

На сайте PickyDiet отмечается, что масло из семян тыквы также используют для укрепления иммунной системы. Оно положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта, а также может использоваться как слабительное.

Офтальмологи рекомендуют пациентам, которые жалуются на ухудшение зрения, ввести в рацион этот продукт. 

Благодаря высокому содержанию цинка масло рекомендуется употреблять мужчинам в качестве профилактики аденомы простаты. Продукт также положительно влияет на потенцию.

Тыквенное масло обладает заметным антигельминтным эффектом и используется для профилактики и борьбы с глистами. Авторы блога muka_da_maslo в Instagram рекомендуют для этих целей употреблять масло три раза в день по чайной ложке до полного выздоровления.

Масло из семян тыквы применяется в косметологии для улучшения роста волос и ногтей, а также для корректировки состояния кожи с высыпаниями.

На украинском рынке стоимость тыквенного масла составляет порядка 129 грн за 250 мл. Инструкция по применению, как правило, указана производителем на этикетке.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Людям с индивидуальной непереносимостью, а также больным сахарным диабетом и пациентам с желчнокаменной болезнью масло из семян тыквы необходимо принимать после консультации с врачом.

Теги: здоровье, масло
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