Масло ши – натуральная косметика для кожи и волос

Особые свойства и способ изготовления

Первым из европейцев изучил свойства этого масла шотландский исследователь, хирург и ботаник Мунго Парк. Он совершил два путешествия в Западную Африку и в своих трудах подробно описал пищевую ценность ши и возможность его употребления вместо коровьего масла. Именно африканцы первыми начали использовать карите как пищевой продукт, как косметическое средство (для защиты от палящего солнца и заживления мелких повреждений кожи) и даже в качестве лечебного препарата для наружного применения. Изготовление до сих пор выполняется вручную, и занимаются им только женщины. Высота деревьев достигает 20 метров, поэтому переработке подвергаются упавшие плоды. Созревание происходит в сезон дождей.

Готовый продукт имеет приятный орехово-сливочный аромат и твердую текстуру, но при температуре выше 35 градусов его консистенция становится мягкой. Натуральный вариант, изготовленный в соответствии со всеми технологическими нормами, может сохранять свои свойства на протяжении нескольких лет без включения в состав дополнительных консервантов.

Полезные возможности

интенсивно питает, увлажняет покровы, повышает местный иммунитет;

снимает воспаления, восстанавливает поврежденные участки кожи;

избавляет от чувства стянутости, устраняет шелушение;

замедляет выпадение волос;

обладает выраженным антивозрастным действием;

уменьшает проявления целлюлита.

Знакомимся с предложениями и составом

Средство представлено в таких основных формах:

Сырое. Это жировая масса темно-желтого цвета, полученная из орехов карите без выполнения фильтрации. Для нее характерен выраженный аромат, а также максимум целебных свойств, но по своей структуре она неоднородная и может содержать кусочки скорлупы или другие включения.

Нерафинированное. Проходит специальную фильтрацию без применения химических реагентов. Это процеженный продукт, который сохраняет все свойства и не содержит посторонних примесей.

Рафинированное. Проходит двойную фильтрацию, имеет жидкую текстуру, в результате обработки теряет характерный аромат, ряд полезных свойств и имеет цвет слоновой кости.

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Все они хорошо переносятся и подходят даже для чувствительных покровов. Основным противопоказанием являются аллергические реакции на орехи, а также индивидуальная непереносимость латекса (сока каучуковых растений), содержание которого не превышает 10%. При использовании этого продукта в чистом виде важно строго придерживаться рекомендуемой дозировки. При повышенной жирности кожи слишком обильное, частое нанесение может вызвать закупорку пор.

В формулу входят такие ингредиенты:

Олеиновая кислота (40–55%). Нормализует водный баланс, смягчает огрубевшие участки, помогает другим компонентам проникать в глубь покровов, но действует постепенно.

Стеариновая кислота (35–45%). Образует защитную пленку, обеспечивает равномерное распределение продукта.

Пальмитиновая кислота (3–7%). Восстанавливает поврежденные участки, замедляет процессы старения, улучшает состояние сухой кожи.

Линолевая кислота (3–8%). Снижает риск аллергических реакций, разглаживает поверхность, убирает воспаления и зуд.

Витамин А. Восстанавливает структуру волос, повышает эластичность кожи, возвращает естественный блеск, замедляет раннее старение.

Витамин Е. Ускоряет обменные процессы, оказывает антивозрастное действие, уменьшает ломкость, стимулирует рост прядей.

Продукт выпускается в трех категориях. Класс А свидетельствует, что перед нами средство, прошедшее минимальную обработку и сохранившее максимум полезных свойств. Часто является органическим, обычно имеет светло-желтый или бежевый цвет. К категории В относится рафинированная продукция. Класс С – это бюджетное предложение со скромной ценой, технология изготовления которого предполагает обработку химическими растворителями.

В качестве активного компонента карите обычно включается в формулы бальзамов для губ, кремов для кожи лица и тела, а также средств для защиты от негативного воздействия ультрафиолета, масок для волос.