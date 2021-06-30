"Очень сексуальное тело". Внучка Григория Чапкиса снялась в крошечном бикини на пляже

Снимок 40-летняя Сафрончик выложила на своей странице в Instagram.
"Мало кто способен искать вас там, где вы действительно находитесь. Вот почему я люблю шум волн. Они всегда знают, где ты", – процитировала она в посте слова Фабрицио Караманьи.
"Очень сексуальное тело, красивая женщина. Очень сексуальная фигура", – оставил комментарий подписчик с ником roberto.billy.roby.
"Так обворожительно", – написал aboud.ameer.
"Не могу отвести от вас взгляд", – признался jeams505.
View this post on Instagram
Анна Сафрончик родилась 4 января 1981 года в Киеве в семье солистов Национального театра оперы и балета имени Шевченко тенора Евгения Сафрончика и балерины Лилии Чапкис. Ее дед – известный украинский хореограф Григорий Чапкис.
Когда Анне исполнилось 13 лет, родители эмигрировали в Италию. В 1998 году Сафрончик победила в конкурсе красоты "Мисс Тоскана". В 2000-м дебютировала в кино в фильме "Добро пожаловать, Албания".
Чапкис умер 13 июня на 92-м году жизни. По словам проживающего в США сына хореографа Грега Чапкиса, причиной смерти стал преклонный возраст артиста. Его похоронили на Байковом кладбище. На похоронах присутствовал и президент Украины Владимир Зеленский.
Хореограф был судьей шоу "Танцы со звездами" на "1+1" четыре сезона. В последнем сезоне (2020) Чапкис оценивал выступления участников в статусе приглашенного судьи.
Чапкис – отец двоих детей: Лилии (1958) и Грега (1979). У него есть две внучки, два внука и правнучка.