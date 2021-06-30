"Очень сексуальное тело". Внучка Григория Чапкиса снялась в крошечном бикини на пляже

Анна Сафрончик в свое время выиграла конкурс красоты "Мисс Тоскана" и заняла четвертое место в конкурсе "Мисс Италия" Фото: annasafroncik / Facebook

Снимок 40-летняя Сафрончик выложила на своей странице в Instagram.

"Мало кто способен искать вас там, где вы действительно находитесь. Вот почему я люблю шум волн. Они всегда знают, где ты", – процитировала она в посте слова Фабрицио Караманьи.

"Очень сексуальное тело, красивая женщина. Очень сексуальная фигура", – оставил комментарий подписчик с ником roberto.billy.roby.

"Так обворожительно", – написал aboud.ameer.

"Не могу отвести от вас взгляд", – признался jeams505.

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