"Эротика во рту". Клопотенко рассказал, как вкусно приготовить цветную капусту

Цветную капусту по рецепту Клопотенко нужно подавать с чем-то вязким – например, с арахисовой пастой Фото: klopotenko / Instagram

"Ингредиенты: цветная капуста. Больше ничего, правда. Но приготовим малыху так, что прямо эротика во рту будет", – написал он.

Клопотенко отметил, что на протяжении всего процесса приготовления цветная капуста останется целой и "невинной" – без специй, других продуктов или кляра.

Цветную капусту нужно варить 15 минут в кипящей подсоленной воде. Охладить 1,5–2 часа в морозилке. После этого запекать 30 минут при температуре 180 ˚С.

"Такие действия сделают капусту идеально нежной, но не такой, которая "переготовилась". А такой, будто ее ангелы обцеловали. Есть нужно с чем-то вязким для баланса ощущений. С арахисовым пастой будет топ", – отметил кулинар.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)