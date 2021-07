"Золотое правило хрустящего огурца". Эксперт дал рецепт быстрого приготовления малосольных огурцов

"Так, берите огурцы в руки. Будем их малосолить. Можно, конечно, многосолить, но это выдержат не каждые огурцы и нервы. А тут шесть часов (самое приятное – без вашего участия), и готово", – написал он.

Клопотенко рассказал, в чем секрет приготовления хрустящих огурцов.

"Начнем с золотого правила хрустящего огурца. Во-первых, огурцы должны быть до 10 см и красивые (пошлые шутки в комментах настойчиво приветствуются). Во-вторых, их надо помыть, залить водой и подождать 20–30 минут. Затем эту воду нафиг слить, она не нужна", – заявил он.

Далее нужно разделить пополам головку чеснока, порезать 10 г чили, добавить в миску (или банку) с огурцами (1–1,5 кг), засыпать две ст.л. соли и залить газированной водой (500–800 мл). По желанию можно добавить ароматные листья: вишни, смородины, хрен, соцветия укропа.

Два часа огурцы нужно выдержать при комнатной температуре и три-четыре часа в холодильнике.

"Дольше держите – получаете соленые огурцы", – отметил эксперт.

Контекст:

В 2015 году Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, целью которого является изменение культуры питания.

20 апреля 2021 года он вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.