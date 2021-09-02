"Это должно оказаться во рту у каждого, пока сезон". Клопотенко рассказал, как сделать инжир еще вкуснее

"Инжир с жареным сливочным маслом. Апельсиновая цедра – по желанию. Это должно оказаться во рту у каждого, пока сезон", – написал он.

Клопотенко на среднем огне в кастрюле растопил сливочное масло, перемешал его. Со свежего инжира он срезал хвостики и полил плоды горячим маслом.

Эксперт отметил, что это придает плодам ореховый аромат.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)