"Это должно оказаться во рту у каждого, пока сезон". Клопотенко рассказал, как сделать инжир еще вкуснее

"Инжир с жареным сливочным маслом. Апельсиновая цедра – по желанию. Это должно оказаться во рту у каждого, пока сезон", – написал он.

Клопотенко на среднем огне в кастрюле растопил сливочное масло, перемешал его. Со свежего инжира он срезал хвостики и полил плоды горячим маслом.

Эксперт отметил, что это придает плодам ореховый аромат.

Контекст:

В 2015 году Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, целью которого является изменение культуры питания.

20 апреля 2021 года он вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.