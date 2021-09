"Дают ощущение чего-то высшего". Клопотенко поделился рецептом котлет с творогом и кинзой

Кулинар отметил, что раз в год даже он лепит котлеты.

"Здесь все дело в твороге и кинзе. Они дают ощущение чего-то высшего. Смысл творога в том, что он создает рыхлую структуру. Вот попробуйте. Только берите тот, что нежный. Сухой вам не надо. Иначе это будут грусть и слезы", – написал Клопотенко.

Для котлет он советует взять 500 г индюшиного фарша, смешать его с девятипроцентным творогом (его количество можно варьировать на свой вкус), яйцом, кинзой, солью и перцем.

"Формируем шарики, обваливаем в сухарях, обжариваем и доводим до готовности в духовке (10 минут – 170 градусов). Есть котлеты надо либо с аджикой, либо с каким-то томатным соусом", – подчеркнул повар.

Контекст:

В 2015 году Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, целью которого является изменение культуры питания.

20 апреля 2021 года он вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.