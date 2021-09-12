"Дают ощущение чего-то высшего". Клопотенко поделился рецептом котлет с творогом и кинзой

Клопотенко написал, что раз в год даже он лепит котлеты Фото: klopotenko / Instagram

Кулинар отметил, что раз в год даже он лепит котлеты.

"Здесь все дело в твороге и кинзе. Они дают ощущение чего-то высшего. Смысл творога в том, что он создает рыхлую структуру. Вот попробуйте. Только берите тот, что нежный. Сухой вам не надо. Иначе это будут грусть и слезы", – написал Клопотенко.

Для котлет он советует взять 500 г индюшиного фарша, смешать его с девятипроцентным творогом (его количество можно варьировать на свой вкус), яйцом, кинзой, солью и перцем.

"Формируем шарики, обваливаем в сухарях, обжариваем и доводим до готовности в духовке (10 минут – 170 градусов). Есть котлеты надо либо с аджикой, либо с каким-то томатным соусом", – подчеркнул повар.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)