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КУЛЬТУРА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Клопотенко: Блюдо, с которым должна ассоциироваться Украина – борщ. Так же как Америка – это бургер, а Япония – суши

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Клопотенко: У украинской кухни большой потенциал, потому что мир все время ищет что-то новое. Об Украине уже слышали, но что тут едят, люди мира еще понятия не имеют. Это наш козырь
Клопотенко: У украинской кухни большой потенциал, потому что мир все время ищет что-то новое. Об Украине уже слышали, но что тут едят, люди мира еще понятия не имеют. Это наш козырь
Фото: klopotenko / Instagram

Украинская кухня – это "забытое сокровище", которое может занять свое достойное место в мире. Такое мнение в интервью изданию "ГОРДОН" высказал шеф-повар и соавтор реформы школьного питания в Украине Евгений Клопотенко.

Клопотенко отметил, что лучшее место принадлежит итальянской кухне. 

"Лучше Италии быть не может. Там совпало все – культура, традиции, расположение, история. У них многовековая культура приготовления еды. Они делают лучший бальзамический уксус и только по той причине, что там натуральные бактерии. Вот и все. Украине и не надо быть лучшей в мире. Нам просто надо быть в мире. Если мы там станем рядом с Италией, Францией, Японией, Америкой – это будет успех. У украинской кухни большой потенциал, потому что мир все время ищет что-то новое. Об Украине уже слышали, но что тут едят, люди мира еще понятия не имеют. Это наш козырь. Теперь надо все повернуть так, чтобы удивить их, тогда украинская кухня станет magnifique", – сказал он. 

По словам Клопотенко, блюдо с которым должна ассоциироваться Украина – это борщ. "Баталии", сравнимые с "борщевыми", могут быть еще споры вокруг вареников, отметил он. 

"Но их уже поляки застолбили за собой и назвали пирогами. Если вы где-то за границей захотите поесть вареники, говорите официанту "хочу пирОги", и принесут вареники. Поэтому я бы с варениками даже не начинал. Блюдо, с которым должна ассоциироваться Украина, – это точно борщ. Так же, как Америка – это бургер, а Япония – суши. Все остальное уже не имеет значения", – добавил шеф-повар. 

Клопотенко: В школьном меню теперь будут минестроне, лобио, фритата, шпундра, верещака и гамула. Читайте полный текст интервью

Контекст:

В 2015 году Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, целью которого является изменение культуры питания. 20 апреля 2021 года он вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.

Борщ – традиционный суп украинской кухни. Его разновидности готовят в Беларуси, России, Молдове, Польше и Литве.

6 октября 2020 года Минкульт Украины сообщал, что приготовление украинского борща войдет в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия страны. 

30 марта 2021 года Украина подала официальную заявку на включение борща в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Номинационное досье состоит из более 700 страниц документальных доказательств того, что борщ – блюдо украинской кухни, сообщили в пресс-службе Клопотенко.

Украинский борщ попал в список 20 самых вкусных супов в мире по версии CNN, рейтинг был опубликован 27 февраля.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Япония, борщ, вареники, Евгений Клопотенко, бургер
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