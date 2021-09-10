Киевские власти намерены установить в столице памятник борщу

Отмечается, что инициировал установку скульптуры украинский телеведущий, шеф-повар Евгений Клопотенко. Он подчеркнул, что борщ – одно из ключевых блюд национальной гастрономии и неотъемлемая часть нематериального культурного наследия.

"В Украине есть скульптуры пончиков, дерунов, соленого огурца, арбуза, мороженого и т.п., однако пока нет современной наполненной содержанием скульптуры борща. Борщ – это же культурное достояние украинцев, которое надо прославлять", – заявил Клопотенко.

Заместитель городского головы Владимир Бондаренко заявил, что городская власть поддерживает такие общественные инициативы по популяризации украинской кухни в мире.

Сейчас киевлянам предлагают выбрать место для установки скульптуры. Впоследствии будет объявлено о проведении открытого конкурса среди скульпторов на лучшую идею скульптуры борща.

"Мы должны развивать гастротуризм, а новый знаковый арт-объект может стать украшением столицы и будет олицетворять гастрономическую культуру приготовления национального блюда", – добавил Бондаренко.