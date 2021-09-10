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Киевские власти намерены установить в столице памятник борщу

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Среди скульпторов проведут открытый конкурс на лучшую идею памятника борщу
Среди скульпторов проведут открытый конкурс на лучшую идею памятника борщу
Фото: depositphotos.com

Киевские власти планируют установить в столице памятник борщу для популяризации гастротуризма. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации 9 сентября.

Отмечается, что инициировал установку скульптуры украинский телеведущий, шеф-повар Евгений Клопотенко. Он подчеркнул, что борщ – одно из ключевых блюд национальной гастрономии и неотъемлемая часть нематериального культурного наследия.

"В Украине есть скульптуры пончиков, дерунов, соленого огурца, арбуза, мороженого и т.п., однако пока нет современной наполненной содержанием скульптуры борща. Борщ – это же культурное достояние украинцев, которое надо прославлять", – заявил Клопотенко.

Заместитель городского головы Владимир Бондаренко заявил, что городская власть поддерживает такие общественные инициативы по популяризации украинской кухни в мире.

Сейчас киевлянам предлагают выбрать место для установки скульптуры. Впоследствии будет объявлено о проведении открытого конкурса среди скульпторов на лучшую идею скульптуры борща.

"Мы должны развивать гастротуризм, а новый знаковый арт-объект может стать украшением столицы и будет олицетворять гастрономическую культуру приготовления национального блюда", – добавил Бондаренко.

Контекст:

Борщ – традиционный суп украинской кухни. Его разновидности готовят в Беларуси, России, Молдове, Польше и Литве.

6 октября 2020 года Минкульт Украины сообщал, что приготовление украинского борща войдет в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия страны.

30 марта 2021 года Украина подала официальную заявку на включение борща в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Номинационное досье состоит из более 700 страниц документальных доказательств того, что борщ – блюдо украинской кухни, сообщили в пресс-службе Клопотенко.

Украинский борщ попал в список 20 самых вкусных супов в мире по версии CNN, рейтинг был опубликован 27 февраля.

Теги: Киев, памятник, КГГА, Владимир Бондаренко, украинцы, скульптура, борщ, традиции, Евгений Клопотенко
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