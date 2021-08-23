"Борщ течет в моих жилах". Свитолина показала аппетитное фото из Украинского села в Чикаго

В этом году на Олимпиаде в Токио Элина Свитолина выиграла бронзовую медаль Фото: elisvitolina / Instagram

На снимке 26-летняя спортсменка сидит за столом, а перед ней – тарелка борща, сметана, кусок черного хлеба и стручок зеленого лука.

"Борщ течет в моих жилах", – подписала на английском снимок Свитолина.

Пост спортсменки за несколько часов набрал почти 33 тыс. лайков и около 250 комментариев.

"Нельзя быть такой милой. Борщ, улыбка, футболка. Ми-ми-ми", – написал пользователь с ником brilians6464.

"Сметана и черный хлеб… Идеально!" – убеждена margaretmenendez.

"Борщ навсегда", – поддержала спортсменку tania.kuzka.

"Казачка!" – восхитился _anvirgo_.

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