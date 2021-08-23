"Борщ течет в моих жилах". Свитолина показала аппетитное фото из Украинского села в Чикаго

На снимке 26-летняя спортсменка сидит за столом, а перед ней – тарелка борща, сметана, кусок черного хлеба и стручок зеленого лука.
"Борщ течет в моих жилах", – подписала на английском снимок Свитолина.
Пост спортсменки за несколько часов набрал почти 33 тыс. лайков и около 250 комментариев.
"Нельзя быть такой милой. Борщ, улыбка, футболка. Ми-ми-ми", – написал пользователь с ником brilians6464.
"Сметана и черный хлеб… Идеально!" – убеждена margaretmenendez.
"Борщ навсегда", – поддержала спортсменку tania.kuzka.
"Казачка!" – восхитился _anvirgo_.
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Свитолина – украинская профессиональная теннисистка, бронзовый призер летних Олимпийских игр 2020 в Токио в одиночном разряде, победительница 17 турниров WTA, победительница одного итогового турнира в одиночном разряде, бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде.
Спортсменка родилась 12 сентября 1994 года в Одессе. Теннисом занимается с пяти лет.
16 июля Свитолина вышла замуж за французского теннисистка Гаэля Монфиса. Невеста была в белом брючном костюме с нежно-фиолетовой юбкой-накидкой, а жених – в строгом фиолетовом костюме. После свадьбы Свитолина сменила свою фамилию в социальных сетях, указав фамилию супруга.