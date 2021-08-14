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14 августа, 2021
 
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"Гаэль – очень удачливый мужчина". Свитолина поделилась соблазнительным кадром в купальнике

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Свитолина: Всегда держи голову к солнцу
Свитолина: Всегда держи голову к солнцу
Фото: elisvitolina / Instagram

Первая ракетка Украины Элина Свитолина 13 августа в своем Instagram поделилась фото с отдыха.

"Всегда держи голову к солнцу", – подписала она фото.

На снимке теннисистка позирует в сплошном купальнике.

"Гаэль – очень удачливый мужчина", – прокомментировал patrick.castle.73.

"Будто подсолнух", – отметила adventureswithmadalina.

Контекст:

Свитолина – украинская профессиональная теннисистка, бронзовый призер летних Олимпийских игр 2020 в Токио в одиночном разряде, победительница 17 турниров WTA; победительница одного итогового турнира в одиночном разряде; бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде.

16 июля Свитолина вышла замуж за французского теннисистка Гаэля Монфиса. Невеста была в белом брючном костюме с нежно-фиолетовой юбкой-накидкой, а жених – в строгом фиолетовом костюме. После свадьбы Свитолина сменила свою фамилию в социальных сетях, указав фамилию супруга.

Теги: теннис, Элина Свитолина, купальник
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