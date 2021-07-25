Свитолина заявила, что будет выступать на соревнованиях под своей фамилией, а не мужа

Свитолина: Я всегда буду играть под фамилией Свитолина, только после карьеры поменяю фамилию для личной жизни Фото: elisvitolina / Instagram

"Я не знаю, почему эти ресурсы (речь о livescore-порталах с результатами спортивных матчей. – "ГОРДОН") поменяли мою фамилию. Видимо, они увидели, что в моих соцсетях я ее поменяла. Но я всегда буду играть под фамилией Свитолина, только после карьеры поменяю фамилию для личной жизни", – отметила она.

Спортсменка подчеркнула, что достигла многого под этой фамилией и ее знают как Свитолину.

"У меня папа был бы очень расстроен, если бы я поменяла фамилию и играла под фамилией Гаэля. Я горжусь, что я Свитолина, всегда моя теннисная карьера будет связана именно с этой фамилией", – добавила она.