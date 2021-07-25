Бульвар Шоубиз
 
25 июля, 2021
 
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Свитолина заявила, что будет выступать на соревнованиях под своей фамилией, а не мужа

Свитолина: Я всегда буду играть под фамилией Свитолина, только после карьеры поменяю фамилию для личной жизни
Свитолина: Я всегда буду играть под фамилией Свитолина, только после карьеры поменяю фамилию для личной жизни
Фото: elisvitolina / Instagram

Украинская теннисистка Элина Свитолина, которая недавно вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса, сказала "Большому теннису Украины", что продолжит использовать девичью фамилию.

"Я не знаю, почему эти ресурсы (речь о livescore-порталах с результатами спортивных матчей. – "ГОРДОН") поменяли мою фамилию. Видимо, они увидели, что в моих соцсетях я ее поменяла. Но я всегда буду играть под фамилией Свитолина, только после карьеры поменяю фамилию для личной жизни", – отметила она.

Спортсменка подчеркнула, что достигла многого под этой фамилией и ее знают как Свитолину.

"У меня папа был бы очень расстроен, если бы я поменяла фамилию и играла под фамилией Гаэля. Я горжусь, что я Свитолина, всегда моя теннисная карьера будет связана именно с этой фамилией", – добавила она.

Контекст:

О романе Свитолиной и Монфиса стало известно в 2019 году. В феврале 2021 года пара заявила, что поставила свои отношения на паузу.

3 апреля Монфис сделал предложение Свитолиной выйти за него замуж, а вскоре подарил внедорожник Mercedes.

Их свадьба состоялась 16 июля в Швейцарии. Невеста была в белом брючном костюме с нежно-фиолетовой юбкой-накидкой, а жених – в строгом фиолетовом костюме. После свадьбы Свитолина сменила свою фамилию в социальных сетях, указав фамилию супруга.

Теги: теннис, Элина Свитолина, Гаэль Монфис
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