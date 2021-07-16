"Очень красивые!" Появились первые фото со свадьбы Свитолины и Монфиса

Судя по геолокации, указанной в посте, свадьбу 26-летняя Свитолина и 34-летний Монфис отпраздновали в швейцарском городе Ньон. Невеста была в белом брючном костюме с нежно-фиолетовой юбкой-накидкой, жених – в строгом фиолетовом костюме.

В комментариях под постом пользователи поздравляли молодоженов и желали им счастья и любви. "Очень красивые!", "Поздравляем! Красивые цвета и пара", "Долгих лет вместе!" – оставили комментарии подписчики.