"Большой день". Свитолина и Монфис поженились

"Большой день", – написал он.

Монфис разместил снимок кукол-супергероев с их со Свитолиной лицами, а также составленное из деревянных кубиков слово Love ("Любовь") и подпись "Мистер и миссис Монфис" с датой 16 июля 2021 года.

Контекст:

О романе Свитолиной и Монфиса стало известно в 2019 году. В феврале 2021 года пара заявила, что поставила свои отношения на паузу.

3 апреля Монфис сделал предложение Свитолиной выйти за него замуж, а вскоре подарил внедорожник Mercedes.

В том же месяце Свитолина дала интервью сайту BTU, признавшись, что Монфис настаивает на том, чтобы она после свадьбы взяла его фамилию, но когда именно они поженятся, спортсменка тогда не сказала.