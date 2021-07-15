"О, скоро будет свадьба". Свитолина и Монфис опубликовали последние посты в статусе жениха и невесты

"Последнее сообщение как Мисс Свитолина", – написала она под снимком, на котором запечатлена в полосатом сдельном купальнике.
"О, скоро будет свадьба", – отреагировали на публикацию подписчики Свитолиной.
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Монфис одновременно со Свитолиной разместил в Instagram их совместное фото, сообщив, что последний день находится в статусе жениха. На фото теннисисты, обнявшись, позируют на яхте.
"Последний день, как ее жених", – написал он. Пара не уточнила, когда именно состоится их свадьба.
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О романе Свитолиной и Монфиса стало известно в 2019 году. В феврале 2021 года пара заявила, что поставила свои отношения на паузу.
3 апреля Монфис сделал предложение Свитолиной выйти за него замуж, а вскоре подарил внедорожник Mercedes.
В том же месяце Свитолина дала интервью сайту BTU, признавшись, что Монфис настаивает на том, чтобы она после свадьбы взяла его фамилию, но когда именно они поженятся, спортсменка тогда не сказала.