"Решение было сложным". Свитолина и Монфис расстались

Украинская теннисистка Элина Свитолина и ее французский коллега Гаэль Монфис заявили, что любят друг друга, но поняли, что пришло время сделать паузу в отношениях.

Украинская теннисистка Элина Свитолина на своей странице в Instagram сообщила о приостановлении отношений с французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

"Мы с Гаэлем решили сделать паузу в наших отношениях. Это решение было невероятно сложным, потому что мы все еще чувствуем любовь друг к другу… Но просто два лучших друга поняли, что пришло время получить немного пространства и помочь другому жить самой радостной и полной жизнью, насколько это возможно. Мы не будем давать больше комментариев, кроме этого, мы хотим поблагодарить вас заранее за то, что вы уважаете нашу личную жизнь. Всем любви, Элина и Гаэль", – говорится в сообщении.

Аналогичное послание Монфис опубликовал в Stories Instagram.

Фото: iamgaelmonfils / Instagram

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Элина Свитолина в январе 2019 года на корте после матча со словацкой теннисисткой Викторией Кужмовой намекнула, что с Монфисом они состоят в определенных отношениях, а позже подтвердила роман.

Роман с британским крикетистом Рисом Топли Свитолина завершила в конце зимы 2018 года.