"То, что удалось сыграть свадьбу, – невероятно". Свитолина рассказала, когда отправится с Монфисом в медовый месяц

"Так много волнующих событий в моей жизни. То, что удалось сыграть свадьбу в условиях ковидных ограничений, – это невероятно. То, что обе семьи смогли присутствовать, – это тоже невероятно. Сейчас мы в Токио. Мы должны подготовиться, и, надеюсь, сможем хорошо сыграть. Теперь нужно сфокусироваться на теннисе, на Олимпиаде. Мы привыкли много выступать в течение года, так что нет времени на отдых. Медовый месяц у нас запланирован на ноябрь", – сказала Свитолина.