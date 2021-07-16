"Лучший день в моей жизни". Свитолина и Монфис впервые прокомментировали свою свадьбу

"Лучший день в моей жизни", – написала в Instagram 26-летняя Свитолина.

"Мистер и миссис Монфис", – написал в той же соцсети 34-летний Монфис.

Супруги запостили свои снимки со свадьбы. Свитолина обнародовала фото с поцелуем, а Монфис – снимок, где пара показывает свои обручальные кольца.

В сумме меньше чем за час посты молодоженов набрали свыше 110 тыс. лайков. В комментариях подписчики поздравляют Свитолину и Монфиса и желают им счастья и здоровья.