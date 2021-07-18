Свитолина в соцсетях сменила фамилию

В частности, она указала фамилию Монфис в шапке профиля в Instagram, а также в Twitter.

Контекст:

О романе Свитолиной и Монфиса стало известно в 2019 году. В феврале 2021 года пара заявила, что поставила свои отношения на паузу.

3 апреля Монфис сделал предложение Свитолиной выйти за него замуж, а вскоре подарил внедорожник Mercedes.

В том же месяце Свитолина дала интервью сайту "Большой теннис Украины", признавшись, что Монфис настаивает на том, чтобы она после свадьбы взяла его фамилию, но, когда именно они поженятся, спортсменка тогда не сказала.

16 июля стало известно, что Свитолина и Монфис поженились.