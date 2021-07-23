"Платья просто вау!". Свитолина показала свои свадебные образы

"Маленькая вечеринка никого не убила", – написала она.

Свитолина запечатлена в белом длинном платье прямого силуэта с высоким разрезом и серебристом мини-платье.

"Платья просто вау!" – прокомментировала подписчица sihembenabadji.

20 июля Свитолина показывала снимки в еще одном образе – белом комбинезоне с прозрачной накидкой на плеча и шлейфом лавандового цвета, который крепится на талии.

Контекст:

Супруг Свитолиной – французский теннисист Гаэль Монфис. О их романе стало известно в 2019 году. В феврале 2021 года пара заявила, что поставила свои отношения на паузу.

3 апреля Монфис сделал предложение Свитолиной выйти за него замуж, а вскоре подарил внедорожник Mercedes.

Их свадьба состоялась 16 июля в Швейцарии. Невеста была в белом брючном костюме с нежно-фиолетовой юбкой-накидкой, а жених – в строгом фиолетовом костюме. После свадьбы Свитолина сменила свою фамилию в социальных сетях, указав фамилию супруга.