Зеленский поздравил Свитолину с первой медалью Украины в теннисе на Олимпийских играх

Бронзовая медаль Свитолиной (на фото) – первая в теннисе на Олимпийских играх для независимой Украины, отметил Зеленский Фото: EPA

"Наша пятая медаль! Первая ракетка Украины Элина Свитолина на Олимпиаде в Токио завоевывает бронзу. Это первая медаль в теннисе на Олимпийских играх для независимой Украины. Спасибо за такую важную победу! – отметил Зеленский. – Удачи всем нашим спортсменам!"

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

В поединке за третье место Свитолина в трех сетах обыграла Елену Рыбакину из Казахстана – 6:1, 6:7, 4:6.

После матча во флеш-интервью Общественному украинка рассказала, за счет чего ей удалось переломать ход поединка и завоевать бронзовую награду Олимпийских игр в Токио.

"После проигрыша [в полуфинале] было очень сложно вернуться в колею... Проигрывала и во втором сете, и в третьем, но боролась до конца и пыталась отдавать все силы... Первый сет был плохой с моей стороны. Я боролась и думаю, что именно характер вернул меня к матчу и эта победа просто невероятная, – отметила Свитолина. – Эта бронза для меня очень много значит".