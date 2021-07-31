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Зеленский поздравил Свитолину с первой медалью Украины в теннисе на Олимпийских играх

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Бронзовая медаль Свитолиной (на фото) первая в теннисе на Олимпийских играх для независимой Украины, отметил Зеленский
Бронзовая медаль Свитолиной (на фото) – первая в теннисе на Олимпийских играх для независимой Украины, отметил Зеленский
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинскую теннисистку Элину Свитолину с завоеванием бронзовой награды Олимпийских игр 2020 в Токио. Об этом глава государства написал в Instagram.

"Наша пятая медаль! Первая ракетка Украины Элина Свитолина на Олимпиаде в Токио завоевывает бронзу. Это первая медаль в теннисе на Олимпийских играх для независимой Украины. Спасибо за такую важную победу! – отметил Зеленский. – Удачи всем нашим спортсменам!"

В поединке за третье место Свитолина в трех сетах обыграла Елену Рыбакину из Казахстана – 6:1, 6:7, 4:6.

После матча во флеш-интервью Общественному украинка рассказала, за счет чего ей удалось переломать ход поединка и завоевать бронзовую награду Олимпийских игр в Токио.

"После проигрыша [в полуфинале] было очень сложно вернуться в колею... Проигрывала и во втором сете, и в третьем, но боролась до конца и пыталась отдавать все силы... Первый сет был плохой с моей стороны. Я боролась и думаю, что именно характер вернул меня к матчу и эта победа просто невероятная, – отметила Свитолина. – Эта бронза для меня очень много значит".

Контекст:

Бронзовая награда Свитолиной – пятая в копилке сборной Украины и первая олимпийская медаль в истории украинского тенниса, сообщил в Facebook Национальный олимпийский комитет.

До сегодняшнего дня украинские спортсмены завоевали бронзу в женском дзюдо, бронзу в мужском фехтовании, бронзу в стрельбе из пневматического пистолета и бронзу в заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем.

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23 июля по 8 августа. В Олимпиаде примет участие около 11 тыс. спортсменов.

Теги: Украина, Казахстан, теннис, Элина Свитолина, Олимпиада, Токио, Владимир Зеленский, Олимпиада 2020, президент, награда, Олимпийские игры, украинки
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