"Горжусь миссис Монфис". Французский теннисист Монфис похвастался олимпийской медалью жены – украинской теннисистки Свитолиной

Свитолина и Монфис поженились меньше месяца назад – 16 июля 2021 года Фото: iamgaelmonfils / Instagram

34-летний спортсмен показал совместную фотографию с 26-летней женой, у которой на шее висит олимпийская медаль. При этом на Монфисе надет черный свитшот от украинского дизайнера Лилии Пустовит.

"Когда твоя жена завоевала бронзовую медаль", – подписал снимок Монфис и добавил хештег #гордящийсямуж.

Общее фото супругов-теннисистов набрало больше 127 тыс. лайков и свыше тысячи комментариев.

"Вы клевые, обожаю вашу пару!" – признался в комментариях zhibek__ch.

"Горжусь миссис Монфис", – написал tabletennis363.

"Ее успех – это и ваш успех", – убежден s_e_m_o_n_a.