  Стало известно, сколько весит бронзовая медаль Свитолиной

При взвешивании на электронных весах выяснилось, что вес бронзовой медали составляет 461 г.
"Это невероятно тяжелая для меня победа. Очень тяжело проходить через проигрыши", – прокомментировала победу на Олимпийских играх спортсменка.
Свитолина отметила, что ментально готова побороться за золотую медаль на следующих Олимпийских играх в 2024 году.
"Мотивация очень большая", – резюмировала теннисистка.
31 июля Свитолина победила в матче за бронзовую медаль теннисного турнира летней Олимпиады 2020 года в Токио. Матч первой ракетки Украины против теннисистки из Казахстана Елены Рыбакиной завершился со счетом 6:1, 6:7, 4:6.
Бронзовая награда Свитолиной – первая олимпийская медаль в истории украинского тенниса, сообщил Национальный олимпийский комитет.
Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24-го июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23-го июля по 8 августа. В Олимпиаде принимает участие около 11 тыс. спортсменов.