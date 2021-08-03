  Стало известно, сколько весит бронзовая медаль Свитолиной

При взвешивании на электронных весах выяснилось, что вес бронзовой медали составляет 461 г.

"Это невероятно тяжелая для меня победа. Очень тяжело проходить через проигрыши", – прокомментировала победу на Олимпийских играх спортсменка.

Скриншот: Сніданок з 1+1 / YouTube

Свитолина отметила, что ментально готова побороться за золотую медаль на следующих Олимпийских играх в 2024 году.

"Мотивация очень большая", – резюмировала теннисистка.

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Видео: Сніданок з 1+1 / YouTube