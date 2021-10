Клопотенко: В школьном питании теперь будет много специй. Раньше их запрещалось использовать. Чабрец, копченая и обычная паприка, хмели-сунели, куркума

Он отметил, что повара школьных столовых протестуют против реформы питания, но "как только они увидят, что ничего страшного не произошло, то согласятся попробовать".

"Любая революция не происходит просто так. Ты пришел и сказал человеку: "Ты должен это делать по-другому". Он в ответ: "Почему это? Не хочу я так делать". Поэтому надо заходить хитро. Сейчас все на нас покричат, скажут, что мы плохие и так далее. Но когда они попробуют, то сразу увидят, что придуманные мною рецепты не сильно отличаются от того, что они готовят. Я специально закладывал в эту реформу не радикальные изменения, а просто то, что было, подал немного по-новому. Да, у поваров школьных столовых сейчас протест, но как только они увидят, что ничего страшного не произошло, то согласятся попробовать. И уже когда они перейдут ментально на новый уровень, я им дам новые рецепты. Они увидят, какой может быть еда", – рассказал Клопотенко.

Повар уточнил, что сейчас переходной этап реформы, но сказал, что в школьных столовых больше не будет сосисок, сарделек и колбасы.

Клопотенко: В школьном меню теперь будут минестроне, лобио, фритата, шпундра, верещака и гамула. Читайте полный текст интервью

"Котлеты останутся. Только их раньше жарили, а теперь будут запекать. Они станут полезнее. Будут салаты и омлеты – скрамбл и фритата. Будет много такого, что взрослых способно удивить: "Мой ребенок сегодня будет есть минестроне, лобио и фритату". В этом и идея – если с детства учить детей есть такую еду, то, повзрослев, они не будут пугаться названий. А пока у нас так: "Минестроне? Я не знаю, можно ли моим детям есть минестроны. Может, это что-то страшное". Так и есть в действительности. Люди боятся всех этих названий", – добавил Клопотенко.

Он привел пример соуза болоньезе, который, по данным повара, регулярно готовят порядка 10% людей, тогда как остальные делают это редко. "Почему-то боятся. И я пытаюсь им донести: готовьте, это вкусно и полезно!" – пояснил повар.

Клопотенко рассказал, что в столовых появятся наггетсы (он предлагает их запекать), шпундра (свинина, тушенная со свеклой в свекольном квасе), верещака (свиные ребрышки, запеченные в квасе со специями и чесноком), яблочное печенье гамула.

"Также будет много специй. Раньше их запрещалось использовать, а теперь разрешено. Чабрец, копченая и обычная паприка, хмели-сунели, куркума и так далее, – сказал Клопотенко. – Я вижу Украину единым целым и хочу, чтобы везде было такое меню".

Контекст:

В 2015 году Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, целью которого является изменение культуры питания. 20 апреля 2021 года он вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.

Новое школьное меню, разработанное Клопотенко, презентовали 24 мая в Киеве при участии самого повара, первой леди Украины Елены Зеленской и министра образования и науки Сергея Шкарлета, а также главы Минздрава Виктора Ляшко, сообщало издание НВ. Ляшко тогда говорил о необходимости формировать здоровые привычки у детей.