  Как приготовить овсяное печенье с арахисом за 40 минут. Простой рецепт от кулинарного эксперта

По словам эксперта, в общей сложности для приготовления блюда понадобится 40 минут, 15 из которых уйдет на подготовку, а 25 – на выпекание.

Для приготовления понадобится:

Хлопья измельчите блендером, переложите в миску, добавьте муку, сахар, размягченное сливочное масло, арахис и соль, погасите соду лимонным соком и добавьте в миску, а затем вбейте яйца и хорошо перемешайте тесто до однородности.

Из готового теста сформируйте шарики, переложите их на застеленный пергаментом противень на расстоянии пять сантиметров друг от друга.

Выпекать печенье необходимо в разогретой до 180 °C духовке.

Контекст:

В 2015 году Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, целью которого является изменение культуры питания.

20 апреля 2021 года он вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.