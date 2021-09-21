  Как приготовить овсяное печенье с арахисом за 40 минут. Простой рецепт от кулинарного эксперта

По словам эксперта, в общей сложности для приготовления блюда понадобится 40 минут, 15 из которых уйдет на подготовку, а 25 – на выпекание.

Для приготовления понадобится:

100 г овсяных хлопьев;

170 г муки;

100 г арахиса;

два яйца;

200 г сливочного масла;

одна ч. л. соды;

одна ч. л. лимонного сока;

150 г сахара;

половина чайной ложки соли.

Хлопья измельчите блендером, переложите в миску, добавьте муку, сахар, размягченное сливочное масло, арахис и соль, погасите соду лимонным соком и добавьте в миску, а затем вбейте яйца и хорошо перемешайте тесто до однородности.

Из готового теста сформируйте шарики, переложите их на застеленный пергаментом противень на расстоянии пять сантиметров друг от друга.

Выпекать печенье необходимо в разогретой до 180 °C духовке.

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Видео: Ievgen Klopotenko / YouTube