"День защитников в нашей семье – личный праздник". Витвицкая показала младшего брата – майора – и его жену – старшего лейтенанта

На заглавном фото она запечатлена в обнимку с братом. На других снимках Северин Витвицкий позирует вместе со своей женой.
"День защитников в нашей семье – личный праздник. У нас есть настоящие защитник и защитница. Мой младший брат Северин сейчас служит в Луцке в звании майора, его жена тоже военная – старший лейтенант. Сейчас, кстати, Эмма планирует ехать служить на восток Украины", – написала ведущая.
По словам Витвицкой, ее брат служил в Севастополе, когда Россия начала аннексию Крыма.
"Я очень переживала и постоянно следила за событиями. Была круглосуточно с братом на связи и волновалась. Помню его слова, когда он вернулся на материковую часть с военными, которые остались верны присяге и решили уйти из Крыма. У Северина стоял ком в горле, когда он увидел украинские флаги, когда понял, что они дома", – поделилась воспоминаниями ведущая.
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Витвицкая с 2008 года работает на канале "1+1". С 2011-го по 2013 год была ведущей ежедневного телетаблоида "ТСН. Особливе", сейчас ведет новостные выпуски ТСН и является ведущей нового проекта "Вражаючі історії ТСН", премьера которого состоялась 19 апреля 2021 года.