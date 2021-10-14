"Гордимся и восхищаемся вами". В Антарктиде отметили День защитников и защитниц Украины

Экспедиции на станцию "Академик Вернадский" не обходятся без бывших военных или добровольцев, отметили в НАНЦ Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook

"Во многих зимовках участвовали те, кто посвятил жизнь служению государству, а в последние годы экспедиции на станцию "Академик Вернадский" (в частности, и нынешняя 26-я) не обходятся без бывших военных или добровольцев, которые защищали страну на востоке", – отметили в посте.

Полярники поблагодарили всех, кто защищает Украину.

"Желаем вам сил, несокрушимости и побед в том деле, которое вы делаете, а дома чтобы вас всегда ждали теплые объятия и радостные улыбки близьких. Гордимся и восхищаемся вами!" – подчеркнули в сообщении.