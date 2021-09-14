На участие в следующей украинской антарктической экспедиции претендует более 11 человек на место. В МОН рассказали, как их будут отбирать

По его словам, за полтора месяца в 27-ю украинскую антарктическую экспедицию в НАНЦ поступило 137 заявок – это более 11 претендентов на место.

"К примеру, на должность системного механика, которая была одной из самых популярных в прошлом году (девять кандидатов), представлены рекордные 23 заявки. А вот на должность сисадмина, которая лидировала в прошлом году с 21 заявкой, теперь поступило 17", – говорится в сообщении.

Самые популярные направления – биологические, геологические и гидрометеорологические исследования.

"Изучать живой мир Антарктиды стремятся как мужчины, так и женщины. Среди 19 женщин, которые подались на конкурс, семь претендуют на должности биолога и столько же – на позицию повара. Еще две хотят работать в экспедиции врачом, а три – по другим научным направлениям", – рассказали в МОН.

Уточняется, что в целом из 137 заявок больше всего подано на вакансии повара (26), системного механика (23), врача (20).

В министерстве подчеркнули, что прием заявок, который завершился в начале сентября, – это первый этап конкурса на участие в экспедиции.

В дальнейшем кандидатов ожидают:

предварительный отбор по заявленному образованию и опыту работы;

представление полного пакета документов;

профессиональное собеседование и психологическое тестирование;

рекомендация или отклонение кандидатур конкурсной комиссией, а также формирование резерва;

медицинский осмотр;

командные сборы, тренинги и обучение;

утверждение окончательного состава 27-й украинской антарктической экспедиции.