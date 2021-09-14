На участие в следующей украинской антарктической экспедиции претендует более 11 человек на место. В МОН рассказали, как их будут отбирать

По его словам, за полтора месяца в 27-ю украинскую антарктическую экспедицию в НАНЦ поступило 137 заявок – это более 11 претендентов на место.
"К примеру, на должность системного механика, которая была одной из самых популярных в прошлом году (девять кандидатов), представлены рекордные 23 заявки. А вот на должность сисадмина, которая лидировала в прошлом году с 21 заявкой, теперь поступило 17", – говорится в сообщении.
Самые популярные направления – биологические, геологические и гидрометеорологические исследования.
"Изучать живой мир Антарктиды стремятся как мужчины, так и женщины. Среди 19 женщин, которые подались на конкурс, семь претендуют на должности биолога и столько же – на позицию повара. Еще две хотят работать в экспедиции врачом, а три – по другим научным направлениям", – рассказали в МОН.
Уточняется, что в целом из 137 заявок больше всего подано на вакансии повара (26), системного механика (23), врача (20).
В министерстве подчеркнули, что прием заявок, который завершился в начале сентября, – это первый этап конкурса на участие в экспедиции.
В дальнейшем кандидатов ожидают:
Антарктическая станция "Академик Вернадский" находится на острове Галиндез. Ранее она принадлежала Великобритании и называлась "Фарадей". 6 февраля 1996 года станция была передана Украине и переименована.
На станции занимаются научными исследованиями по изменению климата, озоновой дыры, реакции животных и растений на потепление.
В конце марта на станцию "Академик Вернадский" отправилась 26-я экспедиция. В середине апреля она прибыла в Антарктиду и приняла эстафету от коллег из 25-й экспедиции. Сообщалось, что эта команда – самая молодая среди всех предыдущих экспедиций, она проведет в Антарктике около 13 месяцев.
В июле Украинский антарктический центр объявил набор в 27-ю экспедицию. Анкеты принимали до 3 сентября. В объявлении о наборе подчеркивалось, что правительство в прошлом году увеличило зарплату для полярников в среднем до 54 тыс. грн в месяц, а также, что эта экспедиция будет первой, которая отправится на станцию на собственном научно-исследовательском ледоколе.