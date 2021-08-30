Над бывшим британским ледоколом James Clark Ross подняли украинский флаг

"Невероятно гордимся, что над легендарным британским ледоколом отныне развевается наш государственный флаг. Впервые за годы независимости украинский научный флот пополняется новым судном", – заявил директор НАНЦ Евгений Дикий и выразил надежду, что покупка ледокола станет началом "возвращения украинской науки в мировой океан".
Ледокол, который в НАНЦ называют флагманом украинского научно-исследовательского флота, сейчас находится в порту города Фредериксхавн (Дания). Украинский флаг над кораблем поднимал Дикий совместно с британским капитаном Саймоном Веллесом и украинским капитаном Олегом Новосильным. Также над ледоколом поднят вымпел НАНЦ.
В ближайшее время James Clark Ross направится в Одессу – после переоформления ряда документов на нового собственника, Украину. В НАНЦ пообещали скоро рассказать, какие выбрали варианты для будущего названия судна.
Ледокол James Clark Ross – бывший флагман Британской антарктической службы. Он был спущен на воду в 1990 году, указано на сайте Британской антарктической службы. По оценке специалистов Морского технического университета имени адмирала Макарова (Николаев), судно пригодно для эксплуатации еще не менее 20 лет с возможным продлением срока эксплуатации до 25–30 лет с момента приобретения, сообщали в НАНЦ.
Украинские полярники в феврале попросили президента Владимира Зеленского о ледоколе для антарктической станции. Президент обещал, что государство "сделает все" для этого.
7 июля правительство Украины выделило средства на покупку ледокола для антарктических экспедиций. Дикий сообщил, что судно обойдется Украине в $5 млн, хотя начальная цена была в районе $10 млн. Отдельно придется платить за доставку ледокола и его дооборудование. Позже процедуру покупки согласовал комитет Верховной Рады.
19 августа НАНЦ и британское учреждение "Исследования и инновации" подписали акт о покупке ледокола James Clark Ross.