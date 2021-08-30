Над бывшим британским ледоколом James Clark Ross подняли украинский флаг

"Невероятно гордимся, что над легендарным британским ледоколом отныне развевается наш государственный флаг. Впервые за годы независимости украинский научный флот пополняется новым судном", – заявил директор НАНЦ Евгений Дикий и выразил надежду, что покупка ледокола станет началом "возвращения украинской науки в мировой океан".

Ледокол, который в НАНЦ называют флагманом украинского научно-исследовательского флота, сейчас находится в порту города Фредериксхавн (Дания). Украинский флаг над кораблем поднимал Дикий совместно с британским капитаном Саймоном Веллесом и украинским капитаном Олегом Новосильным. Также над ледоколом поднят вымпел НАНЦ.

В ближайшее время James Clark Ross направится в Одессу – после переоформления ряда документов на нового собственника, Украину. В НАНЦ пообещали скоро рассказать, какие выбрали варианты для будущего названия судна.